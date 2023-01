Antonella Clerici: "Ecco come ho scoperto di essere cornuta"

Antonella Clerici ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con Vittorio Garrone e ha svelato alcuni retroscena sulla fine del suo amore per Eddy Martens.

Antonella Clerici: la storia d’amore con Vittorio Garrone

Oggi Antonella Clerici ha finalmente trovato la serenità accanto a Vittorio Garrone ma, nonostante questo, la conduttrice non avrebbe mai pensato di sposare in gran segreto il suo compagno. Lei stessa ha svelato che, se dovesse decidere di sposarsi, ovviamente condividerà la notizia con i tanti fan e ammiratori che le si sono affezionati nel corso degli anni. Del resto, ha fatto sapere la conduttrice, si tratterebbe di uno dei lati dovuti all’essere un personaggio celebre: non molto della sua vita privata resta segreto.

“Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”, ha svelato, e ancora: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo.

Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro.”

Oggi la conduttrice sembra aver instaurato un buon rapporto anche con il padre di sua figlia e lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla questione.