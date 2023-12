Antonella Clerici compie 60 anni: la dedica della figlia

Antonella Clerici ha raggiunto il traguardo dei 60 anni e sui social sua figlia, Maelle, le ha fatto una splendida dedica.

Antonella Clerici: i 60 anni

Antonella Clerici ha raggiunto l’importante traguardo dei 60 anni e, attraverso i social, ha ricevuto i messaggi d’auguri da parte di fan, amici e colleghi. Tra questi senza dubbio uno dei più importanti è stato quello di sua figlia Maelle, che la conduttrice ha praticamente cresciuto da sola dopo la separazione dal suo ex, Eddy Martens.

“Tanti auguri alla mamma migliore di sempre”, ha scritto la figlia di Antonella Clerici. Un po’ di tempo fa la conduttrice non ha nascosto di essere in ansia per il raggiungimento dei 60 anni d’età e aveva fatto sapere che non avrebbe festeggiato questa importante ricorrenza. “Anche perché chi, come me, lavora in tv ha una pressione in più: non ci è concesso invecchiare. Per lo meno, non a noi donne. A un uomo infatti non si chiede mai l’età, nessuno osa dire “si è piallato” se fa qualche ritocchino, e li fanno eccome. O anche: il capello brizzolato è chic nei maschi, mentre su di noi invecchia”, ha dichiarato la conduttrice. In tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto e sulla sua vita privata.