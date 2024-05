Pomeriggio 5, Fedez descritto come un "bulletto di periferia": Myrta Merlino interviene in sua difesa.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha parlato della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. Il rapper è stato descritto come un “bulletto di periferia” e la conduttrice si è vista costretta ad intervenire.

Pomeriggio 5: Fedez descritto come un “bulletto di periferia”

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Fedez a causa dell’aggressione a Cristiano Iovino. Il rapper è ufficialmente indagato per rissa e lesioni, ma la faccenda deve essere ancora chiarita dagli inquirenti. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Federico Lucia è stato descritto come un “bulletto di periferia” e Myrta Merlino è intervenuta per difenderlo.

Pomeriggio 5: Patrizia Groppelli contro Fedez

Ad attaccare Fedez è stata Patrizia Groppelli, che non ha mai nutrito troppa simpatia per lui. Ha dichiarato:

“Lui non ha detto che non c’era all’inizio, non ha negato subito. Ma basta, lui è un bulletto di periferia. Sì, lo ripeto, è un bulletto di periferia, chiamiamolo per quello che è, arriva da Rozzano ed è un bulletto di periferia ed è un arricchito. Gli ultras magari non erano lucidi. Di questa gente c’è da avere tanta paura. Questa è stata una spedizione punitiva, ecco cosa hanno fatto, perché bisogna dirlo”.

Pomeriggio 5: Myrta Merlino difende Fedez

La conduttrice di Pomeriggio 5 è subito intervenuta in difesa di Fedez, preferendo ricostruire la faccenda partendo dai giornali: