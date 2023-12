Antonella Clerici e la torta in faccia in diretta tv: ecco cosa è successo

Antonella Clerici e la torta in faccia in diretta tv: "Una cosa imprevista"

Antonella Clerici è tornata a parlare della torta in faccia che ha ricevuto in diretta tv. La conduttrice ha sottolineato che non era una gag preparata a tavolino, ma una cosa “assolutamente imprevista“.

Il racconto di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha raccontato che a tirarle la torta in faccia è stata la moglie di Edoardo Vianello, infastidita da quanto stava accadendo nel reality Il Ristorante. Ha dichiarato:

“La storia della torta in faccia è andata così, vi spiego tutto. Stavamo facendo l’anteprima del programma. Lo dico perché in genere quando tu organizzi di fare una cosa e la pensi prima, lo fai durante la puntata vera e propria, perché almeno è rilevata dall’auditel. Non lo fai certamente durante l’anteprima. Quindi già da qui capite che era assolutamente una cosa imprevista. Evidentemente c’era la moglie di Edoardo Vianello che era un po’ contrariata… Il programma era un reality, si chiamava Il Ristorante. Non le piaceva forse come noi trattavamo il marito, magari per lei i nostri modi non erano adeguati. Essendo una familiare nessuno aveva pensato di fare dei controlli su di lei. In genere invece prima della diretta ci sono i controlli e anche i cani che fanno il giro dello studio e sono cani anti bombe e altro. Evidentemente la torta non l’aveva sentita questo cane. Magari sente le bombe, ma non i dolci”.

Antonella Clerici: la moglie di Vianello aveva nascosto la torta

La Clerici ha concluso: