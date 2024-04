Meghan Markle si mostra senza l'anello di fidanzamento. Il mistero si accende: non lo indossa da 8 mesi.

Meghan Markle si è mostrata senza anello di fidanzamento e il chiacchiericcio è partito in un lampo. Possibile che sia l’indizio di una rottura in vista con il principe Harry?

Meghan Markle senza anello di fidanzamento: il mistero

Come mai Meghan Markle si è mostrata senza anello di fidanzamento? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan della Royal Family. Il mistero si è acceso quando alcuni amanti della corona hanno fatto notare che la moglie del principe Harry non indossa il gioiello da circa otto mesi.

Meghan Markle senza anello di fidanzamento: è rottura con Harry?

Secondo i fan più attenti, Meghan Markle non indossa l’anello di fidanzamento da ben otto mesi. Il gioiello è scomparso dalle sua mani all’improvviso, senza un motivo ben preciso. Ricordiamo che non parliamo di un anello qualsiasi, ma di quello che il principe Harry le ha regalato prima del matrimonio. La domanda, quindi, sorge spontanea: possibile che i due siano vicini alla rottura?

Quanto vale l’anello di fidanzamento di Meghan Markle?

Al momento, non sappiamo perché Meghan Markle abbia smesso di indossare l’anello di fidanzamento. La duchessa potrebbe aver deciso di non sfoggiare più il prezioso per mille motivi. Ma quanto vale il gioiello? Stando a quanto sostengono i beninformati, circa 200 mila euro.