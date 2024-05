Botta e risposta con Shermanology

Il 18 maggio alla Masseria del Turco a Monopoli arriva il duo olandese Shermanology. La nostra breve intervista L'inizio della bella stagione è sinonimo di clubbing lontano dai centri urbani, e la splendida Valle D'Itria, in Puglia, non fa eccezione. Sabato 18 maggio, per l'apertura della Summer...

Il 18 maggio alla Masseria del Turco a Monopoli arriva il duo olandese Shermanology. La nostra breve intervista

L’inizio della bella stagione è sinonimo di clubbing lontano dai centri urbani, e la splendida Valle D’Itria, in Puglia, non fa eccezione. Sabato 18 maggio, per l’apertura della Summer Season, la magnifica Masseria del Turco a Monopoli ospiterà l’evento SYNPHONYA: in console, due guest d’eccezione come i Shermanology. Il duo olandese, composto dai fratelli Andy e Dorothy Sherman, è conosciuto in tutto il mondo grazie alle loro produzioni e i loro act ai migliori festival: dall’SXM a Saint Martin al nostrano Kappa Futurfestival, che ci hanno rivelato essere uno dei loro festival preferiti.

In attesa di ascoltarli live questo weekend in Puglia, questo è quello che ci hanno raccontato.

Ciao Shermanology, e benvenuti su notizie.it

Quando avete deciso di diventare producer?

Andy: Volevo diventare un produttore sin da quando avevo circa 9 anni: andavo in studio con mio padre ogni volta che potevo. Ero affascinato da come le canzoni cambiassero davanti alle tue orecchie: dalla parte della scrittura dei brani, al mix, passando per il mastering. Mi piaceva! E quando ho scoperto produttori come Timbaland, Pharrell, Darkchild, sono stato conquistato.

Dorothy: Beh, produco i miei vocals quindi credo di poter rispondere a questa domanda. Cantare era sempre il piano A e B. Appena ho sentito Whitney Houston e Mariah Carey, è stata fatta per me!

Quando avete capito di avere fatto successo?

Quando abbiamo potuto smettere il nostro lavoro daytime. La parola “successo” è controversa, perché alcune persone direbbero che si è di successo quando si è ricchi. Ma noi non la vediamo così.

Chi è il vostro DJ preferito?

L’olandese Benny Rodrigues. È una grande fonte di ispirazione. Mescola e combina tante vibes diverse. Credo che dovremmo chiedergli di unirsi a noi per mostrare ciò che fa questo uomo: è pura magia!

Quali sono i tuoi club e festival preferiti?

Il nostro club preferito è l’Archers a Glasgow. Per quando riguarda i festival, il Kappa FuturFestival è sicuramente uno dei nostri preferiti.

Come descrivereste la musica che suonate e producete?

Diremmo che è un’esperienza vocale funky, con linee di basso soul. L’obiettivo principale è far dimenticare alla gente i suoi problemi quando ascolta la nostra musica. Quindi cerchiamo sempre di renderla positiva.

Qual è il momento più piacevole che ricordi della vostra carriera da DJ?

Il momento in cui nostro padre si è unito a noi sul palco a New York. Ha eseguito una canzone chiamata “Can’t Let Go” che avevamo pubblicato circa 2 anni prima. È stata una sensazione che non dimenticheremo mai e speriamo di poterlo fare di nuovo presto. Onestamente, è un bellissimo momento ogni volta che suoniamo da qualche parte, dove tutta la famiglia e gli amici possono unirsi a noi!

E il più assurdo o imbarazzante?

Stavamo suonando in un club una volta, e due ragazzi hanno deciso di fare una sfida, chi poteva spendere più soldi nel club. È stato un momento assurdo.

Come trascorrete il vostro tempo libero?

Andy: Faccio musica tutto il giorno. Vado in palestra, gioco a FIFA. Amo stare a casa nel mio spazio.

Dorothy: a casa facendo quello che mi va di fare. La maggior parte delle volte è: assolutamente niente! Semplicemente mi rilasso sul divano, guardando un film e godendomi degli ottimi snack. A casa mi chiamano la regina degli snack!

Come interagite con i social network?

Cerchiamo di coinvolgerci il più possibile rispondendo a tutti i fan. E vogliamo che le persone si sentano vicine a noi, mantenendo il tutto il più personale possibile. Ma prendiamo anche le nostre piccole pause dai social media per far riposare la mente. Perché alla fin fine, si tratta di trovare un equilibrio.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Abbiamo tanta nuova musica che uscirà nei prossimi mesi. Un EP con Rudimental, il nostro singolo titolato “My World” che abbiamo suonato molto l’ultimo anno, e siamo davvero emozionati di pubblicarlo finalmente. Siamo anche entusiasti per la nostra nuova traccia con Idris Elba che uscirà ad agosto. Ci stiamo anche concentrando sulla nostra etichetta/party chiamata D’EAUPE: stiamo creando una “music Family”, con artisti che sono aperti a mescolare e combinare tutti i generi musicali con l’elettronica.

instagram.com/shermanology