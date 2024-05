Maltempo: prefettura Milano attiva centro coordinamento interventi

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – In relazione alle intense precipitazioni che stanno interessando la Città metropolitana di Milano, l’ufficio di Protezione civile della prefettura sta monitorando le criticità collegate al maltempo sin dalle prime ore della mattinata, con il comando provinciale dei vigili del fuoco già insediato nel Centro operativo comunale (Coc) di Milano per gestire gli allagamenti diffusi in alcune zone del capoluogo.

Alle ore 16 è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi della prefettura di Milano per diffuse segnalazioni di allagamenti in città metropolitana prevalentemente di strade e cantine e per coordinare gli interventi in ambito sovracomunale che possono creare disagi alla viabilità con individuazione di percorsi alternativi.

Viene prestata la massima attenzione alla rete autostradale A4, in direzione Torino, con chiusura dei caselli in ingresso tra Trezzo sull’Adda e Ospitaletto e deviazione del traffico sulla Brebemi. Nella città di Milano sono oggetto di particolare attenzione il quartiere Ponte Lambro a ridosso del fiume e la zona Niguarda per i possibili allagamenti legati al fiume Seveso.