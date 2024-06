Una delle forme di allenamento che prendono sempre più piede è l’HIIT. Questa sigla comprende le iniziali di High-Intensity Interval Training. Si tratta di una forma di allenamento con un numero di estimatori sempre crescente, grazie alla sua efficacia nel migliorare la forma fisica e per farlo in relativamente poco tempo.

Detto in parole semplice, il principio che sta alle spalle dell’HIIT è l’alternarsi di brevi periodi di allenamento anaerobico intenso con periodi di recupero a bassa intensità.

Quali sono i vantaggi?

Le persone manifestano sempre maggiore interesse verso gli esercizi per il corpo che si possono praticare in contesti diversi dalla palestra.

In particolare, un piano di allenamento HIIT può durare anche solo 20-30 minuti. La maggior parte degli esercizi possono essere praticati a casa, in un parco e con l’aiuto di pochi semplici strumenti di allenamento.

L’HIIT è noto per la sua efficacia nel bruciare un elevato quantitativo di calorie in poco tempo. Il metabolismo continua a rimanere altamente attivo anche dopo l’allenamento.

Eseguiti con regolarità, questo genere di esercizi consentono di raggiungere diversi obiettivi. I più importanti e strettamente correlati con l’HIIT sono: perdita di massa grassa, miglioramento della muscolatura, miglioramento della salute del sistema cardio-vascolare.

Per raggiungere più velocemente i propri obiettivi di forma, è possibile integrare gli esercizi con supplementi alimentari per sportivi di qualità, come quelli che puoi trovare su compralosubito.24.

L’HIIT è per tutti?

L’HIIT punta all’allenamento ad alta intensità, che può essere sconsigliato in combinazione con determinate condizioni mediche. Ecco perché è sempre importante consultare il proprio medico prima di intraprendere questo percorso di allenamento.

Anche chi non è molto allenato dovrebbe iniziare con esercizi per principianti e con intensità ridotta, per evitare così il rischio di infortuni.

Qualche consiglio

Sviluppa la giusta tecnica

È importante eseguire gli esercizi in maniera corretta. Se pertanto decidi di iniziare da solo, magari con l’aiuto di un’app o di qualche video su YouTube, assicurati di assumere la posizione corretta e di eseguire i movimenti esattamente come spiegato.

Riscaldamento e defaticamento

L’allenamento ad alta intensità richiede periodi di recupero adeguati per evitare il sovrallenamento. Non rispettare il recupero può portare a esaurimento fisico e mentale.

Dedica almeno 5-10 minuti al riscaldamento prima di iniziare l’HIIT e allo stretching o defaticamento alla fine per prevenire infortuni e favorire il recupero.

Abbigliamento adatto

Anche se decidi di esercitarti a casa, non sottovalutare l’importanza di indossare un abbigliamento adeguato, tra cui delle scarpe e delle calzature adatte per il fitness e degli indumenti comodi e traspiranti. Per gli esercizi da fare a terra, utilizza un tappetino, evitando così lesioni e dolori muscolari.

Regolarità

La chiave per ottenere risultati è la regolarità. Per questo motivo, proponiti di allenarti almeno 3 volte alla settimana, prendendo un impegno con te stesso in tal senso.

All’inizio ci saranno delle volte in cui non avrai alcuna voglia di allenarti. Se però insisti, svilupperai la forza di volontà necessaria per superare questi momenti e continuare ad allenarti per raggiungere i tuoi obiettivi.