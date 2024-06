Matteo Berrettini ha finito le energie. Il campione ha vinto a Stoccarda, ma spera di non dover giocare subito. Dopo oltre due mesi di assenza dai campi ha ottenuto un grande successo.

Berrettini vince a Stoccarda, ma spera di non giocare subito: “Non ho più energie”

Matteo Berrettini è tornato in campo dopo due mesi di assenza ed è riuscito ad avere la meglio su Roman Safiullin, dopo una battaglia durata quasi tre ore che lo ha messo a dura prova, tanto che spera di non dover giocare di nuovo domani. Ha dovuto dare tutto se stesso per portare a casa il match, ma ce l’ha fatta alla grande.

“Non ho energie rimaste. Speravo in qualcosa di più semplice. Sono molto orgoglioso di come ho combattuto in campo” ha dichiarato. Nel prossimo turno dovrà vedersela probabilmente con Denis Shapovalov, altro avversario molto forte, che al primo turno è opposto al francese Matteo Martineau. “Spero di non dover tornare in campo domani” ha aggiunto.

Il match vinto da Berrettini

Dopo aver conquistato il primo set salvando un set Point nel tiebreak, sembrava aver preso il comando delle operazioni nella parte centrale del secondo parziale, ma un break subito sul 5-5 ha costretto l’italiano a una lunga battaglia. Sotto per 5-4 nel set, Berrettini è stato autore di un tweener meraviglioso, riuscendo a ritornare a rete e difendere nel migliore dei modi, fino a costringere il russo a sbagliare. Il punto ottenuto da Berrettini è stato importante per riuscire a tenere il servizio e trascinare il primo set al tiebreak, vinto dall’italiano per 10 punti a 8.