Matteo Berrettini sta per tornare a giocare a tennis dopo molti mesi di stop. Andiamo a vedere tutti i dettagli e quando e dove il tennista gareggerà.

Il ritorno di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini tornerà sul campo proprio domani e lo farà negli Stati Uniti d’America. Più precisamente a Super Challenger di Phoenix. Un vero e proprio ritorno quello di Berrettini che non gioca ormai da molti mesi a causa di numerosi ed inattesi infortuni.

Contro chi giocherà Matteo Berrettini

Al suo ritorno sul campo da tennis, Matteo Berrettini dovrà vedersela con Hugo Gaston, francese, nonché numero 81 Atp. Attualmente l’italiano è invece il numero 154. L’avversario non è affatto da sottovalutare per Berrettini ma ricordiamoci che, mentre i gossip su Matteo continuano ad impazzare per via di una nuova possibile fiamma dopo la relazione con Melissa Satta, sappiamo bene che il tennista a Phoenix ha già vinto…

Berrettini a Phoenix: quando vinse

Come vi dicevamo, Matteo Berrettini ha già vinto a Phoenix. Era il 2019 e quindi di anni ne sono ormai passati un po’. Il pubblico di tifosi non ha perso la speranza e crede in lui, sperando che il tennista possa regalare un grande ritorno in campo.