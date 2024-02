Melissa Satta ha confermato la rottura con Matteo Berrettini e si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro. L’ex velina di Striscia la Notizia ha annunciato provvedimenti legali nei riguardi delle persone che continuano ad infangarla.

Melissa Satta conferma la rottura con Berrettini: lo sfogo

Con una serie di Instagram Stories, Melissa Satta ha confermato la rottura con Matteo Berrettini. Ad essere onesti, visto che l’annuncio era già arrivato dal tennista, la sua versione dei fatti è superflua. Eppure, le sue parole sono molto importanti perché fanno comprendere ancor di più la società in cui viviamo. L’ex velina di Striscia la Notizia si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro, ma assolutamente condivisibile. Ha esordito:

“Mi ritrovo a dovermi difendere da alcuni leoni da tastiera che sono giornalisti che hanno scritto titoli allucinanti su alcune testate online in Italia e all’estero in cui mi accusano, mi diffamano, scrivono dichiarazioni che non sono mai state rilasciate da parte mia e utilizzano dei termini offensivi e gravi. Sono qui per tutelare me e mio figlio da queste accuse. Per un anno ho preso secchiate di mer*a per la mia relazione appena conclusa”.

Lo sfogo di Melissa Satta

Melissa ha proseguito:

“Questo è stato un anno difficilissimo e adesso che la mia relazione è giunta al termine mi ritrovo, di nuovo, a subire queste cose. Lo trovo inaccettabile e prenderò provvedimenti seri con i miei avvocati. Ricordo a tutti che prima di essere un personaggio pubblico sono una donna e una mamma di un bambino di 10 anni che va a scuola, naviga e legge su internet tutto quello che viene postato perché online è difficile limitare i contenuti che arrivano ai nostri figli. Online non c’è rispetto, ma ho sempre accettato il gossip, i paparazzi, gli articoli purché siano veritieri e dichiarazioni realmente fatte. Non accetto quando vengono scritte una marea di stron**te. Vi faccio vedere che cosa scrivono e vi rendete conto della gravità di quello che ho letto”.

La Satta si riferisce alle accuse, subite fin dal primo giorno che ha iniziato la relazione con Berrettini, di essere la causa dello scarso rendimento in campo del tennista. Parecchie persone, invece che dare la colpa a Matteo per i suoi scivoloni con la racchetta, hanno preferito incolpare Melissa, descrivendola come una vera e propria “tigre del materasso”.

Melissa Satta vittima del maschilismo

A questo punto, Melissa Satta ha mostrato alcuni titoli di quotidiani online esteri con il termine “dipendente dai rapporti intimi”. Ha concluso:

“Sono senza parole e sono scioccata. Non mi spiego il perché, ho sempre cercato di preservare la mia privacy e usare i social nel modo più carino possibile, ma questo non viene apprezzato, anzi. Più ti comporti bene e più la gente si diverte a massacrarti. I termini usati e le dichiarazioni false sono gravissime. I miei avvocati stanno raccogliendo tutto quanto. Non mi merito tutto questo, sonno ricorsa a questo perché è inaccettabile, lo faccio per me, per mio figlio, per tutte le donne che si sono sentite così nella loro vita e per far capire che cosa ho passato io nell’ultimo anno. La violenza psicologica è grave quanto quella fisica”.

Per questi maschilisti – non possiamo definirli in altro modo – Berrettini ha avuto un anno nero in campo perché Melissa l’ha sfiancato con i rapporti sessuali. Come al solito, quando un uomo ha qualche problema la causa si deve rintracciare nella donna che è al suo fianco. A questo punto, possiamo candidamente ammettere che le battaglie contro la violenza sulle donne non servono a niente.