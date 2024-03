Il tennis italiano è in un momento di incredibile splendore che solo fino a qualche anno fa sembrava essere irraggiungibile. Dopo le vittorie roboanti di Sinner degli ultimi mesi, ora anche Luca Nardi entra a suo modo nella storia di questo sport.

Luca Nardi batte Djokovic: sorpresa a Indian Wells

L’impresa compiuta questa notte da Luca Nardi su suolo americano è di quelle che nella storia del tennis hanno pochi precedenti. Quasi mai accade, infatti, che il numero 1 del mondo perda un confronto diretto con un avversario fuori dalla top 100 mondiale. Quasi mai accada che un pluri-vincitore slam esca sconfitto da un lucky loser (tennista perdente nelle qualificazioni di un torneo e ripescato). Questo soprattutto se quel numero 1 e quel pluri-vincitore slam si chiama Novak Djokovic. Ecco perché il 6-4, 3-6, 6-3 del nostro Nardi al totem del tennis maschile è qualcosa che per anni rimarrà nelle menti di tutti gli appassionati.

Luca Nardi batte Djokovic: il match

L’italiano parte subito forte e nel primo set va avanti di un break, per poi riuscire ad aggiudicarsi il primo parziale con il punteggio di 6-4. La rimonta di Djokovic nasce all’inizio del secondo parziale, con Nole che è solito nei primi turni a partenze lente, e poi a risalite inesorabili. 6-3 senza appello in favore del serbo e il match sembra aver cambiato direzione. Nardi, però, non molla e a metà del set decisivo coglie l’opportunità di break per portarsi ancora una volta avanti. Il momento del matchpoint è emozionante. Prima di servizio a uscire da destra e Djokovic, il miglior ribattitore del circuito, non riesce a rispondere. Luca fa cadere la racchetta e si porta le mani al volto in segno di esultanza e incredulità: è appena entrato nella storia dello sport italiano.