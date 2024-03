Il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, ha impressionato a Indian Wells vincendo il primo set in soli 30 minuti e sconfiggendo il giocatore tedesco nel quarto game.

Sinner agli ottavi di Indian Wells: batte Struff

La partita ha seguito un andamento simile nel secondo set, con Sinner che ha conquistato il break al quinto game e risolvendo la partita con un punteggio di 6-4. Dopo la vittoria, Sinner ha dichiarato di essere soddisfatto della sua prestazione, attribuendo il successo a una preparazione accurata e alla sua abilità nel gestire la pressione. Il giocatore ha espresso fiducia nei suoi colpi, sottolineando il suo impegno costante nel migliorare.

Nel frattempo, la giovane promessa spagnola Carlos Alcaraz ha raggiunto gli ottavi di finale, superando il canadese Felix Auger-Aliassime con un netto 6-2, 6-3. Il campione in carica si prepara ora a sfidare l’ungherese Fabian Marozsan nel prossimo round.

La stella italiana del tennis femminile, Jasmine Paolini, ha continuato il suo momento d’oro a Indian Wells, sconfiggendo la russa Anna Kalinskaya in tre set combattuti con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. Con determinazione e carattere, Paolini ha centrato la sua settima vittoria consecutiva, dimostrando la sua eccellenza sul campo.

In un’altra partita avvincente, la numero uno al mondo Iga Swiatek ha superato una difficile partenza per vincere con un convincente 6-4, 6-0 contro Linda Noskova, che l’aveva precedentemente battuta agli Australian Open. Nonostante un inizio complicato, Swiatek ha mostrato il suo talento, vincendo dieci game consecutivi per assicurarsi la vittoria. La giornata si è conclusa con risultati positivi per gli azzurri e promesse di prestazioni ancora più sorprendenti nelle fasi successive del torneo.