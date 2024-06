Champions League 2024-25, cambiano i diritti tv: nessuna partita in chiaro

Brutte notizie per i tifosi, la Champions League 2024-25 non sarà trasmessa in chiaro: cambiano i diritti tv

I tifosi che vogliono seguire la Champions League 2024-25 e le altre competizioni europee in tv, saranno obbligati a sottoscrivere l’abbonamento a Sky o NOW: cambiano i diritti.

Novità per le partite in tv

Sky Italia ha, infatti, deciso di offrire tutte le partite esclusivamente agli abbonati: non sarà, dunque, possibile guardare le squadre italiane in chiaro, a meno che non vengano raggiunte le semifinali.

Sky Sport ha investito circa 660 milioni di euro per l’acquisizione dei diritti televisivi delle tre competizioni europee. L’anno scorso ha acquisito i diritti per la trasmissione di 185 partite di Champions League su 203 e di tutte le partite di Europa League e Conference League per le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27, mentre le rimanenti 18 partite di Champions League saranno visibili su Amazon Prime Video.

Un gran colpo considerando che il prossimo anno ci saranno ben otto squadre in Europa.

I costi per guardare le partite su Sky

A fine aprile, Sky Italia ha comunicato un aumento per il pass Sport del servizio NOW (da 9,99 a 14,99 euro/mese) con vincolo di 12 mesi e da 14,99 a 24,99 euro/mese senza vincolo. Ciò significa che il tifoso dovrà spendere almeno 179,88 euro/anno per essere aggiornato sulle competizioni sportive.