Totti e Ilary, udienza di divorzio il 20 settembre. Lui porterà nomi e prove contro la ex

Fin da quando hanno annunciato la loro separazione, il divorzio tra Totti e Ilary ha continuato a far discutere e non poco. La ex coppia di divi, mai dimenticato capitano della Roma lui e nota conduttrice lei, si è lasciata alle spalle una storia quasi ventennale. Entrambi hanno trovato nuovamente l’amore: lui con Noemi Bocchi con la quale tuttora fa coppia fissa e lei con il tedesco Bastian Muller. Eppure, lo scontro tra i due è pronto ad accendersi nuovamente e questa volta in occasione dell’udienza di divorzio che è stata fissata il prossimo 20 settembre.

Totti e Ilary, attesa il 20 settembre l’udienza di divorzio

Stando a quanto riporta “Il Corriere della Sera”, l’ex capitano della Roma ha tutta l’intenzione di dimostrare davanti al giudice che non è stato il primo a tradire nella coppia, ma sarebbe al contrario stata l’ex moglie. Per questo motivo dovrebbe portare in aula di tribunale nomi e prove a supporto come, ad esempio, fotografie o ancora sms sospetti e altre testimonianze. In aggiunta – si legge ancora – Totti “risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra”.

Cosa disse Totti dopo la separazione

L’ex capitano della Roma, si è espresso al riguardo già nella prima intervista che ha rilasciato in seguito all’annuncio della separazione: “Adesso ho deciso di parlare perché si sono dette troppe inesattezze. Hanno scritto che è tutta colpa mia e che il responsabile sono io ma non è così. Non sono stato io a tradire per primo. Un anno fa, era estate e più persone di cui mi fido mi hanno riportato delle cose. Mi hanno detto ‘guarda che Ilary ha un altro uomo’, anzi più di uno ad esser preciso. Non ci volevo credere. Poi però ho scoperto tutto. In venti anni che stiamo insieme non le avevo mai preso il telefono e nemmeno lei l’aveva fatto. Però a dirmi questa cosa erano state persone fidatissime. Quindi mi è venuto il dubbio e ho guardato. E sì, c’era un altro”.