Ilary Blasi e Totti "si sentono in chat frequentemente": il retroscena

Un riavvicinamento in corso tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Secondo i rumor diventati sempre più insistenti in rete i due avrebbero ripreso a sentirsi tramite WhatsApp.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il riavvicinamento

Mentre tra i fan c’è già chi sogna un ritorno di fiamma, si vocifera che Ilary Blasi e il suo ex marito, Francesco Totti, abbiano ripreso a sentirsi. Al momento sulla questione non vi sono conferme e il gossip resta solamente un’indiscrezione. Secondo il rumor comunque i due avrebbero ripreso quantomeno a scriversi via chat nonostante gli ultimi mesi siano stati particolarmente difficili a causa delle pratiche di separazione che li vedono protagonisti. Dopo essersi detti addio i due hanno infatti dato mandato ai loro legali di sbrigare le loro pratiche di divorzio e in tanti, sui social, sono impazienti di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Dopo l’addio Francesco Totti è uscito allo scoperto con la flower designer Noemi Bocchi, mentre alcuni mesi più tardi Ilary Blasi ha presentato pubblicamente il suo nuovo compagno, Bastian Muller. Oggi la conduttrice è rimasta a vivere nella sua villa all’Eur in compagnia dei suoi figli, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata.