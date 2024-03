L’Isola dei Famosi sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova edizione del reality show. Il cast è stato svelato, andiamo a scoprirlo!

Torna l’Isola dei famosi

La messa in onda dell’Isola dei Famosi è prevista per lunedì 8 aprile 2024, in prima serata, sulla rete centrale di Mediaset. Tante le novità di questa edizione, a partire dalla condizione affidata a Vladimir Luxuria e alla presenza di Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti.

Isola dei famosi, il cast

Pronti a scoprire il cast dell’Isola? A svelarlo è stato Dagospia. Ecco i nomi: Joe Bastianich, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Luce Caponegro, Samuel Peron, Selen, Aras Senol, Maité Yanes, Edoardo Franco, Greta Zuccarello, Artur Dainese e Francesca Bergesio.

Potrebbero arrivare altri concorrenti?

Oltre a questi nomi, potrebbero poi aggiungersi altri concorrenti con il passare del tempo. E a proposito dei naufraghi che potrebbero sbarcare successivamente in Honduras, Dagospia ha fatto altri possibili nomi: Francesco Benigno, Pietro Fanelli, Beba ed Alan Friedman.

Ovviamente nei prossimi giorni dovrebbero arrivare tutte le ufficialità del caso sui nomi che vedremo in questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Anche perché ormai mancano sempre meno giorni all’inizio dell’amatissimo reality show di Canale 5.