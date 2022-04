Dieta Chetogenica: come dimagrire per l’estate

La Dieta Chetogenica favorisce la perdita di peso attraverso la riduzione di carboidrati e un consumo maggiore di grassi. Scopriamo insieme i benefici

La Dieta Chetogenica si propone come obiettivo la perdita di peso attraverso una consumazione minore di carboidrati e maggiore di grassi, affinché portare l’organismo in uno stato metabolico costante che, oltre a favorire la perdita di peso, migliora lo stato di salute complessivo della persona che è a dieta.

Dieta Chetogenica

La Dieta Chetogenica si basa su una drastica riduzione nell’assunzione di carboidrati a favore di una consumazione maggiore di grassi, affinché innescare, all’interno dell’organismo, un cosiddetto “processo di chetosi”, ovvero, uno stato metabolico costante, grazie al quale il corpo umano diventa efficiente nel bruciare i grassi e fornire un apporto maggiore di energia.

Esistono tipologie diverse di diete chetogeniche e molte di queste diete condividono gli stessi presupposti di altre diete. Tuttavia, le diete chetogeniche hanno il pregio di abbassare i livelli di zuccheri e insulina nel sangue allo scopo di favorire la perdita di peso, ma anche di apportare numerosi benefici per la salute dell’individuo.

Dieta Chetogenica: programma

Il programma della Dieta Chetogenica non impone limiti nella consumazione degli alimenti né la consumazione degli alimenti in giorni specifici della settimana.

Se seguite la Dieta Chetogenica, limitate la consumazione di:

cibi zuccherati

amidi o cereali

tutta la frutta, ad eccezione delle bacche

legumi

ortaggi a radice e tuberi

alcolici

Durante la Dieta Chetogenica si consiglia di aumentare la consumazione di:

carni rosse e bianche

pesci grassi

uova

formaggi e latticini

frutta secca

verdure a basso contenuto di carboidrati

Dieta Chetogenica: integratore

Sebbene ci si attenga alle regole, può capitare che alcune persone fatichino più di altre a perdere peso ed è proprie a queste persone che l’assunzione regolare di un integratore alimentare può tornare utile, per una perdita di peso rapida, priva di ostacoli, ed effettiva.

