Dieta chetogenica e i nuovi benefici scoperti

La dieta chetogenica aiuta a perdere peso innescando un processo di chetosi. Scopriamo come funziona e quali sono i nuovi benefici scoperti.

La dieta chetogenica si riferisce ad un insieme di regole alimentari, per le quali è bene ridurre l’assimilazione dei carboidrati così che grassi e proteine siano il carburante principale dell’organismo nell’espletamento di tutte le sue funzioni.

Dieta chetogenica

Se iniziassimo a consumare meno carboidrati al giorno, nel nostro organismo, si innescherebbe un cosiddetto “processo di chetosi”, grazie al quale, una volta esauriti gli zuccheri nel sangue, nel giro di pochissimi giorni, peraltro, questo inizierebbe a scomporre grassi e proteine per continuare a funzionare correttamente. Questa condizione, tuttavia, innescherebbe un altro processo, che è quello della perdita di peso, rapida ed effettiva.

Questo è il principio sul quale si basa lo sviluppo della dieta chetogenica, alla quale si ricorre non solo per perdere peso, ma anche per monitorare il decorso di alcune patologie, a livello cardiaco o cerebrale, ad esempio, e persino l’acne.

Dieta chetogenica benefici

Rispetto ad altre diete, i risultati della dieta chetogenica, nella perdita di peso, diventerebbero più tangibili a partire dai primi tre mesi. Probabilmente, questo succede perché l’organismo ha bisogno di più calorie per trasformare i grassi in energia e meno calorie per trasformare invece i carboidrati. Allo stesso tempo, una dieta ricca di grassi e proteine soddisferebbe di più e questo porterebbe le persone che seguono questa dieta a sentirsi più sazie e, quindi, a mangiare di meno, sia durante i pasti che nel corso della giornata, fuori orari.

Se fino a non molto tempo fa, quest’aspetto doveva ancora essere dimostrato scientificamente, recentemente, è stato invece messo a punto da uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università di Siena, coordinato dalla dottoressa Annamaria Aloisi, che ha monitorato un gruppo di donne con dipendenza da cibo e sintomi da disturbo di alimentazione incontrollata.

