Dieta chetogenica: programma e benefici

Con la dieta chetogenica, per lo stato di chetosi, si bruciano i grassi in eccesso rapidamente per un fisico tonico e longilineo.

Alcuni programmi alimentari dimagranti riescono, molto più di altri, a bruciare i grassi e quindi ottenere ulteriori benefici in poco tempo. Per raggiungere più rapidamente lo stato di chetosi è necessario seguire la dieta chetogenica che aiuta a bruciare i grassi in eccesso in maniera rapida e con ottime risultati. Vediamo in cosa consiste e come fare.

Dieta chetogenica

Rispetto ad altri programmi alimentari dimagranti che si possono seguire per perdere peso, la dieta chetogenica si caratterizza per essere un regime alquanto particolare e ben specifico. Proprio per questa ragione, come tutte le diete, è necessario farsi seguire da uno specialista in questo settore.

Un regime alquanto particolare che si caratterizza per il consumo limitato di carboidrati che dovrebbero essere tra i 20 e 50 g circa al giorno. Per bruciare i grassi, quindi affinché il corpo entra in chetosi, è necessario che il rapporto tra i grassi e la somma di proteine e carboidrati sia 4 a 1.

Sono davvero tanti i motivi per cui una persona decide di iniziare la dieta chetogenica. Uno di questi sono sicuramente i tanti benefici che dona dal momento che aiuta a sbloccare la perdita di peso e di conseguenza a perdere quei grassi in eccesso e quindi dimagrire in modo salutare e sano.

Lo scopo principale di un regime di questo tipo è quello di riuscire a sottrarre le calorie che derivano dai carboidrati in modo da facilitare un miglior consumo di grassi e di conseguenza riuscire a dimagrire rapidamente.

Con la dieta chetogenica si entra nel processo di chetosi per cui è chiamato in questo modo In quanto vanno a formarsi i corpi chetonici. Solitamente questo tipo di processo comincia nel momento stesso in cui si inizia pian piano a consumare meno carboidrati. La chetosi è quindi un processo alquanto naturale che va seguito con la giusta attenzione e con l’aiuto di una nutrizionista.

Dieta chetogenica: cosa mangiare

Chi decide di seguire la dieta chetogenica si domanda quali siano gli alimenti da consumare in un regime del genere. Per quanto riguarda la colazione, da sempre considerato il pasto più importante, ci sono dei macronutrienti che è assolutamente bene assumere.

Per esempio, invece del latte vaccino è possibile optare per delle varianti sane e salutari al tempo stesso. Si può consumare del latte di avena o di mandorla oppure di cocco che hanno benefici molto importanti da consumare con dei cereali magari integrali.

Nella dieta chetogenica è poi ottimo anche lo yogurt magro in quanto considerato una fonte ricca di proteine e di grassi. In questo caso è ben assumerne anche fino a 150 grammi giornalieri. Le verdure devono avere invece un basso apporto di carboidrati e quindi sono consigliate le zucchine, gli asparagi e gli spinaci.

Per quanto riguarda il formaggio, proprio come le verdure, deve essere a basso contenuto di carboidrati e, tal proposito, la feta è ottima. Non bisogna poi dimenticare che la frutta non è ammessa in questo tipo di regime, ma sono concessi avocado e pochi mirtilli poiché sono in grado di controllare l’indice glicemico.

Dieta chetogenica: integratore

Particolarmente raccomandato anche perché naturale, quindi a base di elementi come l’estratto di faseolamina ovvero del fagiolo bianco che va a inibire i carboidrati aiutando a raggiungere velocemente la chetosi; il tè verde considerato il migliore alleato per la combustione dei grassi e non ha effetti nocivi, a differenza del caffè tostato; la cannella che stimola il metabolismo bruciando i grassi.

La posologia consigliata è di due compresse giornaliere poco prima dei pasti principali insieme a un bicchiere d’acqua per raggiungere tutti i benefici possibili.

