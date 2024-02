Dieta Dukan: programma del regime iperproteico

Sono diversi i programmi e regimi alimentari che prevedono il consumo di diverse proteine per dimagrire e stare in forma. Una di queste è sicuramente la dieta Dukan che si basa su una serie di fasi con vari alimenti da consumare nel modo migliore. Vediamo quali sono e come impostarla.

Dieta Dukan

Si chiama in questo modo per via di Pierre Dukan, ideatore e nutrizionista che ha messo a punto questo regime alimentare. La dieta Dukan è un regime molto noto e apprezzato anche se non facile da seguire considerando che si basa su un’alimentazione ricca di proteine e povera quasi del tutto di carboidrati.

Secondo i massimi esperti in questo campo, seguire questo regime permette di ottenere un dimagrimento facile e rapido in poco tempo. Le proteine poi hanno un dispendio energetico molto elevato per cui risultano anche facili da ingerire. Un regime alimentare, come molti altri programmi dimagranti, va seguito sempre su consulto di un esperto o nutrizionista del settore.

Seguire la dieta Dukan significa optare per un regime e un programma alimentare molto diverso dagli altri sia per la libertà di consumo, ma anche per il calcolo delle porzioni alimentari. Permette di raggiungere la forma fisica consumando alimenti di origine vegetale come carne e pesce. Infatti, proprio per questo è molto simile alla dieta Paleo in quanto consta di alimenti di cui si cibavano gli uomini del paleolitico.

Se seguita nel modo migliore, questo tipo di regime permette di perdere peso in eccesso con un buon consumo di proteine che sono alla base di questo programma dietetico.

Dieta Dukan: fasi

Per poter dimagrire e ottenere risultati importanti con la dieta Dukan, bisogna innanzitutto seguire le quattro fasi di cui si compone che prendono il nome di attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione del peso raggiunto con così tanta fatica e sacrifici.

La fase d’attacco è il punto di partenza e ha una durata di circa una settimana durante la quale sono concessi una serie di alimenti,: 72 per l’esattezza, tra cui carne, pesce, affettati magri in quantità illimitate. Per quanto riguarda i condimenti sono ammessi spezie, aceto, ma anche limone.

Alla seconda fase della dieta Dukan si aggiunge quella nota come crociera a cui bisogna aggiungere gli alimti della fase precedente per un totale di 72 + i 28 per un totale di 100 cibi da mescolare e variare durante l’arco della giornata. Questa è considerata la fase più lunga, sebbene non ci sia una durata o limite consentito.

Nella fase di consolidamento si introducono pian piano e in modo graduale alimenti come frutta e legumi da consumare in porzioni ridotte. Per quanto riguarda la durata dipende molto dai chili persi in precedenza. Infine vi è la fase di stabilizzazione dove si può mangiare un po’ di tutto, ma sempre prestando attenzione al consumo di carboidrati e frutta.

Dieta Dukan: miglior integratore

Per ottenere i massimi risultati dalla dieta Dukan e dalle varie fasi che bisogna seguire è utile abbinare a questo programma alimentare anche un buon supporto. Si tratta di un integratore particolarmente noto e apprezzato tra i nutrizionisti e i consumatori. Una formula che prende il nome di Spirulina Ultra, dalle origini italiane che si vende in compresse.

L’efficacia e i benefici di questo prodotto sono notificati anche dallo stesso Ministero della Salute. Infatti assumere le compresse di questo integratore permette di eliminare le calorie anche nella fase a riposo, di velocizzare il metabolismo dimagrendo in tempi rapidi e di ridurre l’appetito ai pasti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona in quanto si basa su componenti naturali del tutto privi di controindicazioni o effetti collaterali, quali l‘alga spirulina che combatte le adiposità localizzate nei punti critici e la gymnema che permette di stimolare il metabolismo di lipidi e di carboidrati oltre a saziare.

La posologia consigliata è di due compresse al giorno poco prima dei pasti del pranzo e della cena con un bicchiere d’acqua.

Per ordinare le compresse di Spirulina Ultra è necessario digitare il sito ufficiale del prodotto inserendo i dati nel modulo in quanto non reperibile nei negozi online e offline. Così facendo si attiva la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o con i contanti nella formula del contrassegno al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.