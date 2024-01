Artrite: cos’è e come curarla

L’artrite è una condizione molto comune, soprattutto al di sopra dei 50 anni. Le cause alla base della patologia sono diverse e, la maggior parte delle volte, trattabili con rimedi naturali, facilmente reperibili anche online. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende l’artrite e come risolverla.

Artrite: quali sono le cause

L’artrite è una patologia comune che colpisce le articolazioni e che dipende da cause diverse. Solitamente, questa compara con l’avanzare dell’età, quando è normale che le articolazioni si siano logorate, in altri casi, però, l’artrite può dipendere anche da una lesione o infiammazione delle articolazioni. In altri casi ancora, l’artrite è il sintomo di una patologia primaria.

Ogni articolazione del corpo umano è esposta al rischio di artrite, ma molto più comunemente questa colpisce polsi e mani, ginocchia, fianchi, piedi e caviglie, spalle e parte bassa della schiena.

Così come diverse sono le cause che provocano l’artrite, diverse sono anche le tipologie di artrite. Fortunatamente, la maggior parte delle volte, le diverse forme di artrite sono facilmente risolvibili e si necessita di intervento chirurgico solo nei casi più gravi.

Artrite: i sintomi più comuni

L’artrite è determinata da cause diverse, sebbene, in alcuni casi, questa può comparire anche da sola. In questo caso, si parla di “artrite idiopatica”. Il tipo di artrite dipende dalla causa che la determina, tuttavia, vi sono fattori di rischio che, in una persona, aumentano il rischio di contrarre la patologia. Il fumo di tabacco, la storia famigliare, l’obesità, la presenza di patologie autoimmuni e lo stile di vita che si conduce possono aumentare il rischio di artrite.

Il dolore e la rigidità articolare, la limitata capacità di movimento di un’articolazione, una certa sensibilità al tatto di un’articolazione, uno scolorimento della pelle e una sensazione di calore su una particolare articolazione sono tutti sintomi di una potenziale artrite.

Artrite: i migliori rimedi su Amazon

Come abbiamo detto, l’artrite è una patologia comune, che dipende da cause di verse, tutte facilmente risolvibili. Su Amazon, a questo proposito, abbiamo selezionato alcuni dei migliori rimedi per trattare l’artrite, alla migliore offerta.

ESI – No-Dol, Integratore Alimentare a Base di Glucosamina e Condroitina, con Artiglio del Diavolo e Aloe Vera, a Sostegno delle Articolazioni e Cartilagini, Senza Glutine, 60 Capsule

Un integratore alimentare adatto a soggetti adulti di tutte le età, utile al supporto di cartilagine e articolazioni. Si consiglia di assumere due compresse al giorno, accompagnando con un abbondante bicchiere di acqua. Ai fini di un risultato ottimale, è preferibile associare all’assunzione dell’integratore alimentare anche l’applicazione regolare di No-Dol Active Cream.

ESI – No-Dol Artiglio del Diavolo Gel, ad Alta Concentrazione, Azione Rinfrescante, Allevia Fastidi Muscolari e Contratture

Un gel ad alta concentrazione, specificatamente progettato con lo scopo di alleviare i sintomi dell’artrite e i dolori articolari in generale, anche quando sono causati da traumi o infiammazioni nello sport. Si consiglia di applicare due volte al giorno, preferibilmente mattino e sera, esercitando massaggi circolari sulla zona da trattare fino al completo assorbimento del prodotto.

BenePura Pomata Consolida per Dolori Articolazioni e Muscoli – Dolore alla Schiena, al Ginocchio e al Collo – Adatto per l’Artrite – Unguento Naturale – 40 ml

Un unguento ricco di principi attivi naturali, studiati e messi insieme con lo scopo di trattare dolori, tensioni e rigidità articolare e muscolare. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare l’unguento due o tre volte al giorno, esercitando un leggero massaggio fino al completo assorbimento del prodotto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.