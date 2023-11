Dolori articolari: cause, consigli e rimedi

I dolori articolari sono molto comuni e non sempre rappresentano un serio problema di salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più frequenti di dolori articolari, come affrontarli e risolverli velocemente.

Dolori articolari

Le articolazioni si incontrano con le ossa e consentono allo scheletro di muoversi. A volte, tuttavia, a causa di un trauma o di uno sforzo eccessivo, queste articolazioni possono avvertire disagio, dolore e difficoltà di movimento. I dolori articolari sono frequenti perché possono essere la conseguenza di fattori diversi, ma non sono necessariamente un problema di salute grave, a meno che la persona interessata non soffra di una patologia in particolare, dove il dolore articolare è un effetto collaterale.

Sebbene, comunemente, i dolori articolari non siano il segnale di un problema di salute, a volte, il disturbo si può manifestare con dei sintomi che dovrebbero suscitare l’attenzione della persona che ne è affetta, proprio per accertarsi che il dolore articolare sia un disagio passeggero e non il segnale di un qualcosa che nel proprio organismo non va.

Dolori articolari: consigli per attenuarli

Sfortunatamente, i dolori articolari non possono essere prevenuti, soprattutto quando questi sono la conseguenza di una condizione clinica che può insorgere spontaneamente e all’improvviso. In generale, però, si può correggere lo stile di vita per cercare di prevenirli o, quantomeno, attenuare il disagio che si avverte ogni qualvolta questi insorgano.

Sicuramente, fare sport regolarmente e fare stretching, al fine di mantenere allenate anche le articolazioni, possono fare la differenza. A volte, i dolori articolari possono essere la conseguenza di una cattiva alimentazione. Ormai, sappiamo bene quanto mangiare male possa avere degli effetti deleteri sul peso forma e un fisico non in forma è più soggetto a traumi o disagi e, dunque, a dolore articolare. Correggere l’alimentazione può essere d’aiuto.

Dolori articolari: migliori rimedi su Amazon

Attualmente, non esiste alcuna forma di prevenzione per i dolori articolari ma, fortunatamente, si può fare affidamento su una serie di rimedi che possono aiutare ad alleviare i sintomi e convivere con questo disagio serenamente. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista alcuni dei più comuni rimedi per i dolori articolari, reperibili su Amazon alla migliore offerta.

Fascia Antidolorifica con Patch, MQUPIN Patch Riscaldanti a Lunga Durata 8-12h per Effetto Antidolorifico sui Dolori di Schiena

Ideali per il mal di schiena, la spalla dolente, il collo rigido e, in generale, ogni altro dolore articolare, questo cerotto si compone di erbe naturali al 100%, al fine di fornire otto ore di sollievo, grazie al calore continuo che il cerotto rilascia per rilassare muscoli e articolazioni rigidi, doloranti e affaticati.

5kind Clinical Skincare – Gel naturale terapeutico per dolori muscolari e articolari

A base di principi attivi naturali, come il mentolo e il burro di karité, questo gel è stato specificatamente progettato e sviluppato al fine di promuovere la salute delle articolazioni e dei muscoli. Ideale non solo per il trattamento dei dolori articolari, in generale, ma ideale anche per l’uso sia prima che dopo l’attività fisica.

Aloe Arborescens Gel Lenodol 100 ml – Ideale per Dolori Articolari e Muscolari, Affaticamenti Muscolari, Infiammazioni

A base di aloe arborescens pura al 100%, imparentata con l’aloe vera, questo gel è stato studiato per offrire sollievo e comfort ai dolori e all’affaticamento muscolare a articolare. Dalle proprietà lenitive, antinfiammatorie e antidolorifiche, il gel è un ottimo alleato anche per eliminare le tossine, pulire e curare in profondità. Adatto a pelli particolarmente delicate e sensibili.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.