Fdi: Meloni, 'esiste ancora un partito comunista, ecco dove sono nostalgici totalitarismi'

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – "Esiste ancora un partito comunista, tanto per capire dove sono i nostalgici dei totalitarismi in questo paese". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di Fdi a Pescara e ironizzando sulle segnalazioni arrivate sulla tecnostruttura messa in piedi per la conferenza programmatica del partito.