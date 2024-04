Governo: Meloni, 'insieme per scelta, si vede da risultati'

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Siamo una coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelta, e si vede dai risultati che stiamo portando a casa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla conferenza programmatica di Fdi a Pescara. ...