Sciatalgia: come curarla con il miglior tutore

Sciatalgia

La sciatalgia è una condizione molto comune che solo raramente necessita di un intervento chirurgico dato che, nella maggior parte dei casi, la sciatalgia guarisce spontaneamente o, comunque, grazie all’aiuto di un supporto esterno come, ad esempio, un tutore o una fascia lombare che, oltre a sorreggere la schiena, lasciando a chi la indossa ampia libertà di movimento, allevia i sintomi della patologia e ogni altro sintomo generico, associato al mal di schiena.

Una condizione così comune come la sciatalgia insorge quando il nervo sciatico subisce una lesione o si irrita, generando dolore, formicolio o intorpidimento a partire dalla parte inferiore della schiena fino alle gambe.

In generale, i sintomi della sciatalgia si avvertono sulla parte bassa della schiena, sui glutei, sui fianchi e sulle gambe ma, in alcuni casi, questi possono estendersi fino ai piedi e alle dita dei piedi a seconda dei nervi interessati da lesione o infiammazione.

Sciatalgia: cause

L’ernia al disco, l’osteoartrite o una malattia degenerativa del disco insieme, ovviamente, anche ad altre patologie possono favorire la comparsa della sciatalgia. A volte, questa può insorgere anche a causa di una gravidanza in corso.

Poiché la sciatalgia si verifica a causa di numerosi fattori, tutti diversi tra di loro, alcune situazioni possono diventare un potenziale fattore di rischio. Così, ad esempio, un infortunio recente o passato, che ha lesionato la colonna vertebrale o la parte inferiore della schiena può favorire la comparsa della sciatalgia. L’età che avanza, invece, può usurare la colonna vertebrale. Questa usura può provocare lo schiacciamento del disco o un’ernia del disco, due condizioni diverse che possono favorire la comparsa della sciatalgia.

Sciatalgia: miglior tutori su Amazon

In sostanza, la sciatalgia è una patologia comune perché numerose sono le cause o i fattori di rischio che ne favoriscono la comparsa. Fortunatamente, su Amazon si possono reperire facilmente dei tutori o fasce lombari che, sorreggendo la zona interessata, alleviano i sintomi della condizione. Vediamo insieme qualche esempio.

FREETOO Fascia Lombare Supporto Schiena per Uomini e Donne Ortopedico

Ideale per trattare sia la sciatalgia che altri dolori lombari cronici, questo supporto, reperibile su Amazon anche in altre misure, da selezionare al momento dell’acquisto, migliora la mobilità e riduce la tendenza di assumere farmaci per trattare problemi cronici. Adattato alla naturale curvatura della schiena e progettato per distribuire uniformemente la pressione su tutta la superficie, al fine di garantire supporto lombare, stabilità e di limitare i movimenti involontari che possono peggiorare i sintomi della sciatalgia.

BraceUP Fascia Lombare Supporto Schiena Uomini e Donne

Dotato di otto stecche di sostegno, questa fascia lombare è stata specificatamente progettata per supportare la schiena, tuttavia senza aggiungere compressione o resistenza non necessaria. La fascia lombare dona un sollievo immediato dal dolore e da ogni altra forma cronica a carico della schiena, lasciando libertà di movimento così da poter svolgere le faccende quotidiane senza alcuna costrizione o limitazione.

Cintura di supporto per la schiena per uomini e donne, brevettata, doppia fascia regolabile per sciatica/schiena/ernia del disco/scoliosi

Un supporto completo ed ergonomico, pensato, progettato e realizzato per offrire un sollievo immediato dai sintomi della sciatalgia e ogni altro dolore cronico a carico della schiena. Dotato di due fasce regolabili così da poter garantire vestibilità e compressione adeguate, il supporto lascia un’ampia libertà di movimento e, pertanto, può essere indossato in qualunque momento della giornata, anche quando si è impegnati nella propria routine.

