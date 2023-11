Vene varicose: cause e rimedi

Le vene varicose sono una condizione comune, che interessa uomini e donne di tutte le età. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause della comparsa delle vene varicose e come trattarle in modo semplice e naturale, grazie ad alcune delle migliori creme e gel che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Vene varicose

Le vene varicose non sono altro che vasi sanguigni gonfi e contorti, evidenti sulla superficie della pelle degli arti inferiori. Nello specifico, tali rigonfiamenti, che di solito sono di colore blu o viola, sono ben evidenti sui piedi, le gambe e le caviglie e possono causare dolore o prurito o entrambe le cose insieme.

Sebbene siano antiestetiche e creano disagio nella persona che ne è affetta, le vene varicose non rappresentano un reale pericolo di vita o di salute. Tuttavia, una minoranza di persone non è così fortunata e, in questi casi, bisognerebbe intervenire con creme e gel specifici, progettati per questo scopo, allo scopo di ridurre sia il numero di vene varicose e conseguenti capillari fragili, sia il dolore e il gonfiore di cui sono responsabili.

Vene varicose: cause

Sebbene le donne siano maggiormente esposte al rischio di sviluppare le vene varicose rispetto agli uomini, chiunque ne è soggetto perché i fattori che entrano in gioco sono diversi. Ad esempio:

L’età può essere un fattore di rischio, dato che, quando si invecchia, anche le vene invecchiano, perdono di elasticità, si irrigidiscono e può succedere che non riescano più a funzionare come una volta;

Lo stile di vita è un altro fattore di rischio da non sottovalutare. Se si sta in piedi o seduti per molto tempo, allora, si corrono rischi maggiori, così come si corrono rischi maggiori se si indossano calze eccessivamente elasticizzate o, in generale, indumenti restrittivi che ostacolano la circolazione sanguigna;

La familiarità è un fattore di rischio e, quindi, se si ha un familiare affetto da vene varicose, si corre un rischio maggiore;

L’appartenenza di genere, infine, come anticipato, può essere un fattore di rischio non indifferente. La gravidanza o la menopausa o l’assunzione della pillola sono fattori di rischio che espongono la donna allo sviluppo di vene varicose.

Vene varicose: i migliori rimedi su Amazon

Quella che segue è una lista di alcune tra le migliori creme e gel che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta, per il trattamento delle vene varicose, i capillari fragili e rotti che, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi che precedono, se non trattati possono aggravarsi.

Crema anti-stress per vene varicose e gambe affaticate

Perfetta per uomini e donne di tutte le età, questa crema è stata progettata con lo scopo di ridurre la stanchezza di gambe e piedi affaticati, spesso alla base dello sviluppo delle vene varicose, riattivando il microcircolo. A base di calendula, vite rossa e aloe vera, tra gli altri ingredienti naturali, questa crema combatte, oltre ai capillari e le vene varicose, anche la secchezza e il prurito. Perfetta anche come crema post-depilazione.

Crema a base di diosmina per capillari rotti e vene varicose

La crema si compone di ingredienti e principi attivi di origine naturale che, lavorando in sinergia, riducono lo sviluppo di nuove vene varicose, prevengono la rottura dei capillari, specie di quelli più fragili, riducono il gonfiore, il prurito e l’affaticamento. Si consiglia di eseguire massaggi regolari, con movimenti circolari, sia sui piedi che sulle gambe.

Gel per il trattamento delle vene varicose ad azione venotica e antinfiammatoria

Se applicato regolarmente e con massaggi circolari, il gel riduce la presenza delle vene varicose, l’affaticamento, la pesantezza e il gonfiore, riattiva la circolazione sanguigna e restituisce un aspetto sano alle vene degli arti inferiori. Il gel è indicato per il trattamento delle vene varicose, le flebiti, le tromboflebiti, i lividi e gli ematomi e per il trattamento delle malattie a carico del sistema circolatorio venoso.

