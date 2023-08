Dieta della menopausa: consigli e rimedi per perdere peso

La dieta della menopausa non è restrittiva, ma non è neppure una dieta vera e propria. Si tratta, più che altro, di un nuovo modo di approcciarsi all’alimentazione, molto più sano, allo scopo di mantenere il peso forma anche in uno stadio della vita così delicato, come la menopausa.

Dieta della menopausa

La dieta delle menopausa non è restrittiva, ma non è neppure una dieta vera e propria. Questa potrebbe essere vista, più che altro, come una forma di consapevolezza nei confronti di ciò che si può o non può mangiare in una fase specifica della propria vita come, appunto, la menopausa. Durante questo periodo così delicato, infatti, il calo degli estrogeni e, in generale, lo scompenso ormonale, sono responsabili di una serie di sintomi che si possono gestire più facilmente attraverso una sana e corretta alimentazione.

Se alcuni cibi sono benefici in menopausa poiché controllano e limitano i sintomi ad essa associati, altri dovrebbero essere assolutamente vietati, non solo perché potrebbero aggravare i sintomi, ma soprattutto perché potrebbero rappresentare un vero e proprio ostacolo alla preservazione del proprio benessere psicofisico, in generale e, in particolare, durante la menopausa.

Dieta della menopausa: consigli

La dieta della menopausa, per alcuni versi, è molto simile alla dieta Mediterranea che, non a caso, ancora oggi, nonostante il passare degli anni, resta la migliore dieta da seguire, non solo perché è ricca di alimenti freschi e genuini che aiutano a mantenere il peso forma, ma anche perché limita e, in alcuni casi, previene la comparsa di alcune patologie collegate proprio a sovrappeso e obesità.

Poiché l’aumento di peso è il dramma che molte donne in menopausa vivono, un’alimentazione fresca e genuina è fondamentale per superare l’ostacolo, stimolare correttamente il metabolismo, perdere peso e restare in forma.

Se l’alimentazione fresca e genuina mantiene in salute e il peso sotto controllo, vi sono alimenti che andrebbero assolutamente evitati, soprattutto in menopausa! Gli alimenti processati, i carboidrati raffinati, i cibi piccati e le bevande alcoliche, ad esempio, sono alimenti da evitare in menopausa. Non solo alcuni di questi cibi contribuiscono all’aumento di peso, ma possono anche peggiorare gli altri sintomi della menopausa.

Non tutte le donne sono uguali, pertanto, anche in menopausa, non tutte sono alle prese con gli stessi sintomi e gli stessi problemi. Tuttavia, seguire un’alimentazione corretta è una linea guida generale sulla quale ogni donna dovrebbe fare affidamento.

Dieta della menopausa: miglior integratore alimentare

