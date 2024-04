Auto: Meloni, 'idiozia suicida guardare a elettrico come unica soluzione...

Auto: Meloni, 'idiozia suicida guardare a elettrico come unica soluzione...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - È una "idiozia suicida" spingere le auto elettriche senza considerare che "l’elettrico è prodotto in Paesi che non rispettano neanche lontanamente i vincoli ambientali delle nostre aziende". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in ...