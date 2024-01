Occhiaie: come risolvere con i rimedi naturali

Le occhiaie sono comuni quando si invecchia perché si indeboliscono sia i tessuti intorno agli occhi che i muscoli che sostengono le palpebre, ma le cause che le determinano sono diverse. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come correggerle e prevenirle con soluzioni naturali, facilmente reperibili online.

Occhiaie

Le occhiaie non sono una sono una patologia, sebbene siano una condizione estremamente comune, che può dipendere da cause diverse, colpire ad ogni età ed interessare sia gli uomini che le donne, anche se molto giovani. Sebbene le occhiaie non siano una condizione medica, queste necessitano, comunque, di attenzione, se non altro nel tentativo di limitarle o correggerle, dal momento che sono un inestetismo di cui noi tutti ne faremmo volentieri a meno.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché si verificano le occhiaie, quali sono le cause che le determinano, i fattori di rischio ed, eventualmente, quali sono i rimedi più efficaci per correggerle e limitarle.

Occhiaie: quali sono le cause

Comunemente note anche come “borse sotto agli occhi”, le occhiaie non sono una patologia e non richiedono alcun trattamento medico, ma solo un po’ di attenzione verso i prodotti specifici che possono aiutare a correggerle o limitarle.

Le occhiaie si verificano quando la struttura dei tessuti e i muscoli che sostengono le palpebre si indeboliscono, la pelle inizia a cedere e il grasso distribuito intorno agli occhi si concentra sotto agli occhi. Inoltre, l’area intorno agli occhi può raccogliere liquidi e apparire gonfia.

Le cause che determinano o peggiorano una condizione di occhiaie preesistenti possono essere diverse. L’invecchiamento, la ritenzione di liquidi, che si verifica soprattutto al risveglio, ma anche quando capita di saltare un pasto, la mancanza di sonno, il fumo di sigaretta, la genetica e alcune condizioni mediche sono tutti fattori che possono determinare o aggravare le occhiaie.

Occhiaie: i migliori rimedi su Amazon

Esistono rimedi e soluzioni diverse sui quali fare affidamento per limitare e correggere le occhiaie, ricchi di principi attivi naturali, che collaborano in sinergia per un risultato ottimale. Molti di questi rimedi sono reperibili anche su Amazon, alla migliore offerta.

Makeup Revolution Skincare London Siero Contorno Occhi al 5% di Caffeina e Acido Ialuronico, Riduce le Occhiaie e il Gonfiore del Contorno Occhi, Vegano e Cruelty-Free, 30ml

Si tratta di un siero lenitivo e idratante, studiato per il contorno occhi allo scopo di ridurre e correggere sia le occhiaie che il gonfiore intorno agli occhi. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare una o due gocce di siero intorno agli occhi prima del trucco, picchiettando delicatamente con l’anulare. E’ privo di profumi, di sostanze nocive, vegano e cruelty-free.

Crema Contorno Occhi Bizka Borse e Occhiaie Crema Contorno Occhi Antirughe per linee, rughe e occhiaie,30g

Una crema rivitalizzante, lenitiva e idratata che riduce le occhiaie e il gonfiore intorno agli occhi, ideale per ogni tipologia di pelle, incluse quelli più delicate e sensibili. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare il prodotto almeno un paio di volte al giorno, preferibilmente mattino e sera.

Crema Contorno Occhi, IDEATO per borse e occhiaie. Antirughe con acido Ialuronico e Olio d’Oliva, trattamento idratante. – 15ml Agocap

La crema è progettata per la correzione delle occhiaie, le rughe, le zampe di gallina, il gonfiore e ogni altro inestetismo che riguarda gli occhi. Si consiglia di applicare regolarmente la crema, almeno due volte al giorno, applicando massaggi circolari fino al suo completo assorbimento. La zona trattata apparirà, da subito, più sana, rigenerata e luminosa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.