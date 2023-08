Come avere labbra carnose: consigli e rimedi

Avere delle labbra carnose e perfette è il sogno di moltissime donne e, fortunatamente, oggi, per poterlo realizzare non si deve per forza ricorrere alla chirurgia estetica, invasiva, costosa e non priva di rischi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Come avere labbra carnose

Avere delle labbra carnose è il sogno di ogni donna, ma non sempre la soluzione più immediata è quella più adatta. Ad esempio, la chirurgia estetica oltre ad essere costosa è anche invasiva e non esente da rischi. E’ sempre preferibile optare per soluzioni naturali, sulle quali fare affidamento anche in modo autonomo, certamente più alla portata di tutte e prive di rischi.

Negli anni, il numero delle donne che desiderano avere labbra carnose e perfette è aumentato, anche perché si vive in un’epoca in cui l’apparenza conta molto e non c’è nulla di male. L’importante è essere sempre attente a quello che si fa e alle procedure sulle quali si fa affidamento.

Come avere labbra carnose: consigli

Il primo consiglio che vi possiamo dare per avere delle labbra carnose è quello di esfoliarle regolarmente. Lo zucchero di canna o l’olio di cocco sono perfetti a questo scopo perché eliminano la pelle secca. I prodotti a base di vitamina C, invece, vanno applicati in aggiunta, allo scopo di lasciare costantemente idratata la pelle delle labbra. L’esfoliazione va fatta regolarmente e per eseguirla correttamente è necessario eseguire dei massaggi circolari.

Così come ci si prende cura della propria pelle, cercando di mantenerla pulita, sana e idratata, così ci si deve prendere cura delle labbra che, tuttavia, come gli occhi, sono molto più delicate rispetto alla pelle, in generale, pertanto, necessitano di un’attenzione maggiore e lunga. A questo scopo, è necessario applicare prodotti naturali, che mantengano la pelle delle labbra sempre morbida, sana e ben idratata. Una crema o un balsamo adatto potrebbero fare la differenza.

Per tutto il corso dell’anno e, a maggior ragione, durante l’estate, applicate sulla pelle delle labbra una protezione solare, per proteggerle da eventuali danni.

Come avere labbra carnose: miglior rimedio naturale

Se gli accorgimenti proposti nel paragrafo precedente non fanno al caso vostro, perché siete impegnate, oppure, non vi sentite in grado di eseguire queste procedure, allora, potreste valutare l’utilizzo di Natulips, il primo siero rimpolpante, naturale e biologico, che si presenta come un’alternativa valida sia al trucco, sia alla chirurgia estetica, che è costosa, invasiva e non esente da rischi.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Natulips:

l’ Acido Ialuronico , ad azione immediata, naturale e rimpolpante;

, ad azione immediata, naturale e rimpolpante; l’ Estratto di Portulaca , che stimola e favorisce l’aumento del volume delle labbra;

, che stimola e favorisce l’aumento del volume delle labbra; i Peptidi , estratti dalla frutta e selezionati per il loro potere antiossidante, in grado di contrastare l’invecchiamento cellulare;

, estratti dalla frutta e selezionati per il loro potere antiossidante, in grado di contrastare l’invecchiamento cellulare; l’Estratto di Peperoncino Rosso, per tonificare i tessuti e rendere le labbra più turgide e belle.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Privo di controindicazioni ed effetti collaterali, l’utilizzo regolare di Natulips garantisce:

labbra dai contorni ben definiti

ben definiti tessuti tonici ed elastici

tonici ed elastici labbra più voluminose e belle, a seguito dell’azione sinergia degli ingredienti che compongo Natulips

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Natulips è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la vostra confezione, è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Natulips è in promozione a 49,00 € per due confezioni, anziché 98. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

