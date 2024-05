Punti neri sul viso: come curarli naturalmente

I punti neri si possono verificare su ogni parte del corpo, ma il viso è la zona più esposta e quella che crea maggiore disagio. Questi possono essere la conseguenza di cause molteplici, come l’eccesso di sebo sulla pelle e l’irritazione dei follicoli piliferi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire e liberarsi definitivamente dei punti neri sulla pelle del viso.

Punti neri sul viso

I punti neri sul viso e su ogni altra parte del corpo assomigliano a delle protuberanze scure, ma che, in realtà, sono delle ostruzioni dei pori, ricche di sebo, pelle morta e impurità varie. Questa condizione della pelle non dovrebbe preoccupare perché non rappresenta un rischio per la vita o la salute della persona che ne è coinvolta, ma è ovvio che provoca disagio e va, assolutamente, trattata, anche per avere una pelle morbida, bella, idratata e priva di imperfezioni.

In genere, i punti neri si manifestano durante l’adolescenza, ma non è insolito trovare un giovane adulto alle prese con la condizione e, addirittura, un adulto che, proprio in questo stadio della vita, si ritrova alle prese con i punti neri per la prima volta.

Punti neri sul viso: come prevenirli

I punti neri sul viso, se non radicati in profondità, possono anche scomparire da soli, ma, la maggior parte delle volte, questi inestetismi cutanei non restano in superficie e per rimuoverli è necessario mettere in atto qualche accorgimento e ricorrere all’utilizzo regolare di un prodotto apposito, che aiuti a rimuovere i punti neri in profondità e definitivamente.

Spremere o far scoppiare i punti neri può essere allettante e soddisfacente, ma è preferibile non cedere mai alla tentazione perché, ad esempio, non è detto che il punto nero venga rimosso fino alla sua radice, oppure, si potrebbe infiammare, produrre più sebo e, addirittura, ingrandirsi o diffondersi.

Prevenire la comparsa dei punti neri sul viso è difficile, ma come per l’acne, si potrebbe provare a:

Detergere la pelle del viso quotidianamente con i prodotti indicati

quotidianamente con i prodotti indicati Usare prodotti per il trucco non comedogenici

per il trucco Applicare una crema idratante per il viso

Rimuovere il trucco a fine giornata

Tenere le mani lontane dal viso

Punti neri sul viso: i migliori rimedi su Amazon

I punti neri sulla pelle del viso sono molto comuni non solo tra gli adolescenti, ma anche tra i giovani adulti, proprio perché, come abbiamo avuto modo di appurare, le cause che li determinano possono essere molteplici. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto in una lista alcune delle soluzioni migliori per la rimozione dei punti neri che Amazon propone, alla migliore offerta, a tutti i suoi clienti.

Garnier Siero Anti-imperfezioni, Per Pelle Grassa, Impura e Mista,Contrasta Punti Neri e Brufoli, Formula Vegana*

Questo siero non sostituisce una crema per il viso specifica e, sebbene debba essere applicato in associazione ad una crema adatta, anche della stessa linea, il siero agisce molto di più in profondità rispetto alla crema. Adatto a tutte le pelli a tendenza acneica e alle pelli più sensibili, l’obiettivo di questo siero è quello di rendere la pelle più luminosa e omogenea, contrastare la pelle grassa, i punti neri, la pelle mista e impura, i brufoli e ogni altro inestetismo cutaneo.

Green Mask,Green Tea Punti Neri,Maschera viso, Detergente, per la Pulizia Dell’acne, Rimozione Profonda dei Punti neri,Idratazione della Pelle

Questa maschera è stata studiata, progettata e realizzato con lo scopo di pulire la pelle in profondità, regolare l’equilibrio acqua – olio, nutrire e idratare la pelle, renderla più morbida e luminosa e contrastare la comparsa di brufoli, acne, punti neri e ogni altra imperfezione presente sulla pelle del viso. Si consiglia di non utilizzare la maschera sugli occhi e sulle labbra, di fare agire per almeno 10 – 15 minuti e di risciacquare il viso abbondantemente con acqua.

Garnier Maschera Punti Neri, Detergente e Scrub Viso Pure Active Intense 3in1 con Carbone Vegetale, 150 ml

L’obiettivo di questa maschera è quello di purificare, opacizzare ed esfoliare la pelle del viso, inclusa la pelle più imperfetta, grassa o sensibile. Formulata con carbone vegetale purificante, si consiglia di applicare regolarmente, anche in base all’utilizzo o all’obiettivo che si intende perseguire, soprattutto allo scopo di rimuovere, efficacemente e definitivamente, i punti neri.

