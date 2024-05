Olio di cocco: gli utilizzi per la cura di pelle e capelli

L'olio di cocco è benefico per la pelle, i capelli e anche per la propria salute, in generale. Vediamo come utilizzarlo.

L’olio di cocco, al giorno d’oggi, trova sempre più spazio sia in cucina che nella cosmesi, grazie a quelle tante persone che lo scelgono come trattamento per la cura della pelle e dei capelli e, in ambito culinario, come base per la preparazione di bevande e pietanze sia dolci che salate.

Olio di cocco

L’olio di cocco è un olio commestibile, versatile e largamente impiegato sia in ambito culinario che nella cosmesi, che si ottiene dalla spremitura della polpa presente all’interno delle noci di cocco. Solitamente, l’olio di cocco assume forma solida a temperatura ambiente e forma liquida se riscaldato.

Esistono due diverse tipologie di olio di cocco, quello vergine e quello raffinato. L’olio di cocco vergine si ottiene dalla spremitura della polpa fresca all’interno della noce di cocco; l’olio di cocco raffinato, al contrario, si ottiene dalla spremitura della polpa essiccata all’interno della noce di cocco.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli usi e i benefici dell’olio di cocco nei diversi ambiti ed, eventualmente, dove acquistare quello migliore, online.

Olio di cocco: usi e benefici

In ambito culinario, l’olio di cocco è la base nella preparazione di bevande e pietanze sia dolci che salate, per i numerosi benefici che il suo consumo regolare potrebbe apportare all’organismo. Tuttavia, gli studi, a questo proposito, sono ancora in corso e non è detto che, in futuro, ciò che oggi viene dato per certo non possa essere smentito o viceversa.

Vi sono studi che ritengono che l’olio di cocco sia in grado di regolarizzare i livelli di colesterolo nel sangue esattamente come l’olio extravergine d’oliva. Tuttavia, proprio a questo proposito, gli studi sono ancora confusi e contrastanti.

Poiché ricco di antiossidanti, alcuni studi dimostrano che l’uso regolare di olio di cocco in cucina possa abbassare i livelli di stress e stanchezza, soprattutto quella derivante dall’esercizio fisico e il raffreddore cronico.

In generale, l’olio di cocco promuove la salute del cavo orale, prolunga il senso di sazietà e favorisce la perdita di peso.

Più certi sono, invece, gli studi che promuovono i benefici dell’olio di cocco sui capelli e la pelle. Data la sua azione antinfiammatoria, l’olio di cocco riduce gli stadi di infiammazione e irritazione della pelle, ma si rivela efficace anche nella cura della pelle secca.

Infine, l’olio di cocco viene sfruttato anche nella cura dei capelli, sia nella sua forma naturale che come ingrediente base di molti prodotti sviluppati per la cura e la salute dei capelli. In questo caso, l’olio di cocco può essere utilizzato come maschera pre-shampoo, come crema o balsamo leave-in e, in generale, per il trattamento dei capelli secchi, spenti, crespi e danneggiati.

L’olio di cocco è versatile sia in cucina che nella cosmesi. Negli ultimi anni, a dire il vero, l’olio di cocco ha trovato un largo impiego soprattutto nella cosmesi, grazie alle persone, sempre più numerose, che scelgono l’olio di cocco come trattamento per la cura di pelle e capelli. Vediamo quali sono i migliori oli di cocco che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

OLYXIR – Olio di Cocco Biologico Spremuto a Freddo | 200ml | Struccante Viso e Occhi | Idratante per Corpo e Capelli

Oltre che in ambito alimentare, quest’olio di cocco biologico spremuto a freddo può essere utilizzato come crema pre e post barba, trattamento naturale per pelle e capelli, struccante viso e occhi. Si consiglia di applicare una piccola quantità di prodotto e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento. Il suo uso è versatile e i benefici numerosi.

Olio di Cocco Biologico Vergine 500 ml. Crudo e Spremuto a Freddo. Organico e Naturale.

Ideale per preparare dolci e bevande, oppure, per conferire un tocco esotico alle proprie ricette, quest’olio di cocco, organico e naturale, crudo e spremuto a freddo, è veramente versatile e può essere utilizzato anche come maschera pre-shampoo, da applicare almeno mezz’ora prima di fare lo shampoo o tutta la notte, crema pre e post barba, cura della pelle e, in generale, per trattare i capelli secchi, crespi e danneggiati, sia sotto forma di maschera che di crema vera e propria.

BENVOLIO – Olio di Cocco per Capelli Biologico Total Body Food | 200ml | per Capelli Ricci, Secchi o Crespi

Infine, un marchio diverso di olio di cocco, che rispetta le stesse caratteristiche degli oli di cocco sviluppati da altri marchi. Anche questo prodotto, come per i precedenti, trova numerosi utilizzi in cucina e nella cosmesi. Ideale, soprattutto, per trattare i capelli ricci, secchi o crespi, sotto forma di maschera, di crema, di balsamo e, persino, di balsamo leave-in, ovvero, un balsamo che si utilizza senza risciacquo, per capelli morbidi e luminosi.