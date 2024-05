Acne sul viso: i consigli su come curarla

L'acne sul viso è una condizione comune che può colpire anche in età adulta. Vediamo insieme come contrastarla.

L’acne sul viso è una condizione della pelle molto comune che, in genere, colpisce gli adolescenti, ma che può interessare anche i giovani adulti. Causata dall’ostruzione dei pori, fortunatamente, al giorno d’oggi, l’acne può essere curata e le sue cicatrici possono essere prevenute. Vediamo insieme come fare.

Acne sul viso

L’acne sul viso è una condizione molto comune, che può colpire sia gli adolescenti che i giovani adulti, sebbene la prima categoria è quella più interessata. Esistono tipi diversi di acne, in base alle cause che la determinano e le condizioni con cui questa si manifesta. Sebbene possa provocare qualche disagio e, persino fastidio e dolore, nei casi più gravi, l’acne, fortunatamente, è una condizione che può essere curata, anche attraverso l’applicazione quotidiana di prodotti naturali specifici.

Secondo le statistiche, uomini e donne, almeno una volta nella vita, sono stati alle prese con l’acne, un disturbo che si può manifestare in diverse parti del corpo, come il petto, le spalle, la parte alta della schiena, ma che è molto più comune sul viso. Questa condizione si manifesta a causa dell’ostruzione dei pori della pelle e, pertanto, la skincare corretta può non solo risolvere questo problema, ma anche prevenirlo.

Acne sul viso: come prevenirla

L’acne sul viso presenta livelli diversi di gravità, in parte anche per la causa che la determina. In genere, questa può essere di tipo ormonale o ambientale, ma non è escluso che possa dipendere anche da abitudini alimentari scorrette. Ad esempio, un’alimentazione sbilanciata può favorire la comparsa dell’acne e di altri disturbi cutanei.

La tempistica sul processo di guarigione dall’acne varia in base al suo grado di severità. Se guarire dall’acne, però, è più facile, prevenirla è un po’ più complicato, soprattutto se questa è determinata dai cambiamenti ormonali e questi sono ancora in corso.

Alcuni nostri atteggiamenti possono ridurre il rischio di contrarre l’acne sul viso. A questo proposito, si consiglia di:

Lavare quotidianamente il viso con un detergente adatto

Applicare regolarmente una crema preferibilmente naturale

Non portare frequentemente le mani sul viso

Utilizzare prodotti per il trucco non comedogenici, ovvero, prodotti con bassa probabilità di favorire gli inestetismi cutanei.

Acne sul viso: i migliori rimedi su Amazon

L’acne sul viso è una condizione della pelle che non dovrebbe preoccupare, dato che, al giorno d’oggi, fortunatamente, le soluzioni per poterla trattare e prevenire tutte le sue cicatrici sono numerose e facilmente reperibili anche su Amazon. Vediamo quali sono i prodotti migliori che l’e-commerce propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Q1 Q-Acne Complex, Crema Anti Acne con Acido Salicilico, per Viso | Rimuove brufolo e rossore | Trattamento per acne giovanile ed ormonale

A base di ingredienti naturali, questa crema è indicata per il trattamento dell’acne ormonale e giovanile, la sanificazione della pelle e la rigenerazione del follicolo, riducendo il rossore fin dalle prime applicazioni. Si consiglia un trattamento quotidiano, per almeno due volte, applicando una piccola quantità di prodotto sulla zona da trattare, massaggiando fino al completo riassorbimento della crema.

Histomer Kit Formula 201 Green Age Acne Treatment – Trattamento Composto Da 2 prodotti anti Brufoli Per La Pulizia Del Viso E Per Lenire I Segni Derivati Dell’Acne.

Un kit per il viso composto da due prodotti, progettati per la cura e il trattamento della pelle, la pulizia dei pori ostruiti e la prevenzione dalla formazione di comedoni, infiammazioni e arrossamenti. Se applicati regolarmente, questi due prodotti possono migliorare la salute complessiva della pelle.

Benzac Skincare pH Control, Detergente Viso, Anti Acne, con Antibatterico, Elimina le Impurità e Rispetta il pH Cutaneo

Un detergente per il viso che svolge azioni differenti sui diversi problemi che la pelle del viso affronta quotidianamente. Nello specifico, questo prodotto deterge in profondità la pelle del viso, eliminando i batteri e le impurità che ostruiscono i pori, previene la comparsa degli inestetismi e svolge azione idratante fino a quattro ore dopo l’applicazione, senza seccare o irritare la pelle, lasciando, al contrario, un senso di freschezza prolungato. Si consiglia di applicare per due volte al giorno sul viso inumidito e massaggiare fino al completo assorbimento del prodotto.