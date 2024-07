Copricapo estivo: come proteggersi dal sole

Il copricapo estivo è un accessorio indispensabile per proteggersi dal sole e dal caldo. Vediamo come sceglierlo.

Il copricapo estivo è un accessorio alla moda e indispensabile per proteggersi dai raggi del sole e da tutti i danni potenziali che possono insorgere anche a distanza di anni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, in base a quali criteri scegliere il miglior copricapo estivo che si possa desiderare.

L’estate è una delle stagioni più amate in assoluto dagli italiani e non solo! E’ durante questa stagione dell’anno che si ha più tempo a disposizione per sé e le proprie passioni, aumentano le occasioni per stare con gli amici e la famiglia, il cibo è più leggero e molto più fresco e le vacanze sono anche molto più lunghe. Tuttavia, durante l’estate aumentano anche le occasioni di stare all’aperto e, di conseguenza, il bisogno di proteggersi da sole e dai danni potenziali che questo può causare anche a distanza nel tempo.

Il copricapo estivo è un accessorio funzionale, migliora il look e può conferire all’aspetto generale della persona che lo indossa quel qualcosa in più che mancava. La scelta del copricapo estivo, dunque, non può essere casuale, ma rispettare sia i criteri della funzionalità che quelli di moda.

Copricapo estivo: perché indossarlo

Se si ha a cuore la salute della pelle del viso e del collo e se si desidera proteggerla dalla comparsa precoce delle rughe, le macchie solari e, in generale, i segni del tempo che passa, allora, è fondamentale indossare sempre un copricapo estivo quando, durante l’estate, appunto, si esce di casa.

Durante l’estate, i raggi del sole sono molto più intensi rispetto alle altre stagioni dell’anno. Inoltre, è in questo periodo che si tende a trascorrere più tempo fuori casa e, anche se, preferibilmente, non si dovrebbe, le persone che sono costrette a stare fuori casa nelle ore di punta sono numerose. In questi casi, l’applicazione di una crema solare è fondamentale, ma indossare un copricapo estivo rappresenta, senza alcuna ombra di dubbio, una protezione maggiore, al fine di proteggere la pelle dai danni che il sole può provocare, dall’invecchiamento precoce e dalla comparsa delle macchie solari. Inoltre, se in tessuto traspirante, il copricapo estivo aiuta a restare più freschi e comodi durante lo svolgimento delle attività all’aperto.

Al di là della sua funzionalità, un copricapo estivo è un accessorio versatile, che migliora il look, aggiungendo stile e personalità. Non è, infatti, un caso che esistono copricapi estivi progettati per le cerimonie, per stare sulla spiaggia, per svolgere attività sportive e per numerose altre occasioni.

Esistono modelli e stili diversi di copricapo estivo, che si differenziano anche per l’uso a cui sono destinati. Poiché la scelta può essere difficile, nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista, alcuni dei migliori copricapi estivi, sia per uomo che per donna, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Lanzom – Cappello da donna in paglia con tesa larga da 14 cm, pieghevole e arrotolabile, protezione UPF 50+

Un cappello di paglia a tesa larga indispensabile per poter stare all’aperto e rilassarsi in tranquillità, durante una gita, un’escursione in città o mentre si sta sulla spiaggia. Leggero, comodo e protettivo, il capello si ripiega facilmente per poter essere conservato in una borsa o in uno zaino quando non viene utilizzato. Perfetto anche per l’autunno e la primavera.

EINSKEY Cappello Pescatore Uomo Donna Tesa Larga Bucket Hat Anti-UV per Safari, Spiaggia, Campeggio, Caccia, Ciclismo

Realizzato in poliestere impermeabile con asciugatura rapida, questo è un cappello maschile, regolabile in base alle dimensioni della testa, grazie alla chiusura con cordino di cui è dotato. Traspirante, comodo e pratico, il cappello protegge dai raggi del sole, dal vento e dalla pioggerella. Ideale da indossare soprattutto durante l’estate.

Taeku Cappello Boonie Uomo Donna Anti UV Protezione Solare a Tesa Larga Cappello per Esterni Safari Cappello da Sole per Esterno Escursionismo

Realizzato in cotone di prima qualità, questo cappello non solo si asciuga rapidamente, ma è anche comodo e versatile. Il cinturino sottogola aiuta nella regolazione per garantire la sicurezza di chi lo indossa e per evitare che venga spazzato via dal vento. Adatto da indossare durante i viaggi, le vacanze e la vita quotidiana. Il pannello in rete assicura ventilazione e freschezza anche nelle giornate più calde e umide.

