Aromaterapia per il benessere quotidiano: consigli e benefici

L’aromaterapia implica l’uso di oli essenziali per migliorare la salute e l’umore delle persone nella quotidianità. Opportunamente diluiti, gli oli essenziali possono essere applicati direttamente sulla pelle, attraverso il massaggio, oppure, inalati attraverso un diffusore di oli essenziali. Dalla riduzione dell’ansia al miglioramento della qualità del sonno, i benefici che derivano dall’utilizzo dell’aromaterapia sono numerosi.

Aromaterapia per il benessere quotidiano

L’aromaterapia è una medicina complementare e alternativa a carattere olistico, ovvero, nata per supportare il benessere psicofisico generale di una persona. Questa tecnica prevede l’utilizzo di oli essenziali opportunamente diluiti, da applicare direttamente sulla pelle o inalare attraverso diffusori, umidificatori e candele profumate.

Impiegata da secoli in diverse parti del mondo, l’aromaterapia può alleviare lo stress e ridurre l’ansia, migliorare l’umore, la qualità del sonno, combattere l’insonnia, il mal di testa, i dolori mestruali, la stanchezza e molto altro ancora.

La pratica può essere esercitata in totale autonomia, oppure, si può scegliere di affidarsi ad un professionista, che la esegue in centri benessere certificati.

Vediamo insieme, nei paragrafi che seguono, come l’aromaterapia migliora il benessere quotidiano di una persona.

Aromaterapia per il benessere quotidiano: come funziona

Quando è inalata, l’aromaterapia stimola il sistema nervoso, suscitando una serie di risposte, sia da parte del cervello che da parte di tutto il corpo. Il meccanismo, che si innesca nel momento in cui si inizia ad annusare l’olio essenziale, sposta le molecole che gli oli essenziali rilasciano nell’aria, al pari di ogni altro prodotto profumato, nel naso.

I recettori olfattivi, queste cellule speciali del naso, inviano dei messaggi al cervello attraverso il nervo olfattivo, stimolando l’attività nell’ipotalamo e nel sistema limbico del cervello, un gruppo di strutture che aiuta a regolare le emozioni e ad immagazzinare i ricordi.

A questo punto, il cervello inizierà a rilasciare ormoni quali le endorfine, la dopamina e la serotonina, ormoni speciali che regolano molte funzioni del corpo, come l’umore, la digestione e il sonno. Questi ormoni possono ridurre la stanchezza, regolare i livelli dell’ansia, la percezione del dolore e molto altro ancora.

Gli oli essenziali impiegati nell’aromaterapia sono estratti vegetali altamente concentrati, che si estraggono, attraverso distillazione o spremitura a freddo, da varie parti della pianta, incluse le foglie, i fiori e gli steli.

Aromaterapia: i migliori oli essenziali su Amazon

L’aromaterapia svolge numerosi benefici sul benessere psicofisico di una persona, grazie agli oli essenziali che, se opportunamente diluiti, possono essere applicati direttamente sulla pelle, attraverso il massaggio, oppure, inalati attraverso un diffusore per oli essenziali. Vediamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori oli essenziali che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

PHATOIL Oli Essenziali Frutti 6 x 10ml, Set di Oli Essenziali per Diffusori Aromaterapia, Olio Essenziale Profumate di Cocco, Mango, Fragola, Anguria, Ciliegia, Frutto della Passione

Un set di sei oli essenziali fruttati, composto da sei flaconi da 10 ml, senza l’aggiunta di fragranze chimiche nocive, per aiutare a ridurre lo stress, migliorare la qualità del sonno, migliorare la concentrazione e favorire il benessere psicofisico generale. Questi oli possono essere inalati attraverso i diffusori, le candele o gli umidificatori, ma possono essere anche impiegati per la realizzazione in casa di saponi, profumi, detersivi, deodoranti per auto e per molto altro ancora.

Naturarsi 10 Oli Essenziali Naturali e Puri per Diffusori o Massaggi – con Ricette su Ebook, 10x10ml

Tra aromi fruttati e aromatici, questo set di dieci oli essenziali naturali e pur, per massaggi o diffusori, è stato creato per ogni tipo di necessità. Adatto anche per la creazione di prodotti profumati e terapeutici, all’acquisto, ogni cliente riceverà anche un ebook per apprendere i segreti e gli utilizzi di questo set di oli balsamici.

AESHORY Set di Oli Essenziali di Fiore 7 x 10ML, 100% Puri e Naturali per Aromaterapia, Massaggi, Umidificatore, Bagno — Lavanda, Rosa, Ylang, Gelsomino, Fiore di Ciliegio

Un set di oli essenziali liquidi, altamente concentrati, che si ottengono dal fiore di una pianta, senza l’aggiunta di additivi o altri tipi di sostanze nocive. Adatti per l’applicazione attraverso diffusori, candele profumate o umidificatori, ogni olio svolge una funzione diversa, da quello impiegato per lenire l’ansia a quello che migliora l’umore, la qualità del sonno e riduce i dolori articoli. Per ottenere i benefici, poche gocce sono più che sufficienti.