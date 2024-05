Deodorante: come scegliere quello più adatto

Il deodorante è la soluzione migliore per nascondere gli odori sgradevoli. Vediamo in base a cosa sceglierlo.

Il deodorante è un alleato fondamentale per chi fa sport o suda molto, al fine di nascondere odori sgradevoli che, soprattutto quando si è in mezzo alla gente, potrebbero provocare anche disagio. Non tutti i deodoranti sono uguali ed ecco perché è importante capire come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Deodorante

Applicare regolarmente un deodorante è fondamentale non solo per la propria igiene personale, ma anche per rispetto alle persone intorno a noi. Quando fa caldo, si fa sport o, in generale, durante la giornata si suda molto e può capitare che la nostra pelle produca sudore, un processo naturale che è necessario al nostro corpo per non surriscaldarsi e disperdere calore. Gli odori sgradevoli, che insorgono a seguito di questo processo, possono essere contrastati grazie all’applicazione regolare di un buon deodorante.

Sebbene sembri semplice all’apparenza, in realtà, la scelta di un buon deodorante può rivelarsi una vera sfida. Esistono, infatti, deodoranti diversi a seconda del tipo di pelle, ma anche a seconda dell’utilizzo che si desidera fare.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quante tipologie di deodorante esistono e come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e necessità.

Deodorante: quante tipologie

Non tutti i deodoranti sono uguali, dunque, e non solo come composizione, ma anche per le caratteristiche a cui si faceva riferimento nel paragrafo precedente. Se si fa sport, sarebbe opportuno scegliere un deodorante che offra freschezza per tutta la giornata. Se si ha una pelle particolarmente delicata e sensibile, invece, si dovrebbe optare per quei deodoranti a PH neutro, che non destabilizzino quello della pelle e che, preferibilmente, siano privi di alcol e altri ingredienti chimici aggressivi. Chi suda molto, invece, dovrebbe preferire un deodorante antitraspirante, che riduca la traspirazione della pelle e, quindi, anche la produzione di sudore.

Non esiste una frequenza di applicazione del deodorante. Alcuni riescono a garantire freschezza anche dopo le 48 ore ma, in realtà, è preferibile applicare il deodorante ogni qualvolta si fa la doccia o nel corso della giornata, anche senza aver fatto la doccia, se si sente l’esigenza di rinfrescarsi.

In generale, si consiglia di applicare il deodorante sulla pelle lavata e asciutta, indipendentemente dal formato del deodorante, se stick, roll-on o spray, lasciare asciugare e poi vestirsi, per evitare che il deodorante sporchi. Dopo la depilazione, invece, si consiglia di lasciar passare 24 ore prima di applicare il deodorante per evitare irritazioni della pelle.

Deodorante: i consigli di Amazon

Compresa l’importanza di utilizzare un buon deodorante, è giunto il momento di acquistarne uno, ovviamente, non scelto a caso, ma basandosi sui consigli menzionati in precedenza, al fine di scegliere quello che si adatta meglio alle proprie esigenze. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei deodoranti migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

NIVEA MEN DEEP Spray deodorante 6 x 150 ml, Deodorante uomo con formula anti-batterica con Carbone Attivo

La confezione contiene un set da sei deodorati, ad intensa profumazione maschile, progettati con lo scopo di offrire 48 ore di protezione, proteggere la pelle dai cattivi odori e a base di carbone attivo per contrastare i batteri che proliferano proprio a causa del sudore. Il deodorante non lascia residui sulla pelle e regala una sensazione di freschezza, proprio come dopo la doccia.

Infasil Deodorante Spray Neutro Sensazioni Naturali Fragranza con Olio Essenziale, Antimacchia, Senza Sali di Alluminio

Un set da sei deodoranti a profumazione neutra extra delicata. Senza sali di allumino e antimacchia, questo deodorante non sporca e non unge, né sulla pelle né sugli abiti. Progettato per chi ha bisogno di controllare gli odori, la protezione del deodorante dura per tutto il giorno. Adatto anche per le pelli più sensibili e delicate.

Dermafresh Ipersudorazione Roll-On Deodorante Fresco No Alcol e Conservanti per Regolare la Sudorazione Corporea in Eccesso – 75 ml

Adatto sia agli uomini che alle donne, questo deodorante roll-on è privo di alcol e conservanti, è efficace e fresco, garantisce un controllo degli odori anche per lunghi periodi di tempo. Come tutti gli altri deodoranti proposti, anche questo deodorante può essere applicato dopo la doccia o durante la giornata, quando si suda molto o si fa sport. Adatto anche alle pelli più delicate e sensibili.

