Protezione solare per capelli: consigli e migliori prodotti

La protezione solare per capelli protegge e ripara i capelli dai danni del sole e non solo. Vediamo tutti gli usi.

Usare una protezione solare per capelli, soprattutto durante l’estate, è fondamentale sia per proteggere le ciocche e sia per proteggere il cuoio capelluto. In ogni periodo dell’anno e, soprattutto durante l’estate, il sole può danneggiare i capelli esattamente come può danneggiare la pelle. Ecco perché è importante proteggersi.

Protezione solare per capelli

I danni che il sole può provocare sulla pelle sono ormai noti a tutti. Tuttavia, ancora pochi sono a conoscenza dei danni che il sole può causare anche sui capelli e il cuoio capelluto che, proprio a causa dell’esposizione prolungata al sole, cominciano a mostrare i primi segni di deterioramento. Esattamente come ci si prende cura della pelle, dunque, durante tutto l’anno e, in modo particolare, durante l’estate, ci si dovrebbe prendere cura anche dei capelli, preferibilmente applicando con regolarità una protezione solare adatta.

Attualmente, esistono versioni diverse di protezione solare per capelli. Applicare alcune di queste una sola volta è sufficiente, altre, invece, devono essere applicate con maggiore frequenza, alcune prima di esporsi al sole e altre sia prima che dopo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, dove acquistare alcune delle migliori protezioni solari per capelli e parliamo degli utilizzi che queste hanno.

Protezione solare per capelli: perché utilizzarla

I danni potenziali che i raggi del sole possono provocare sui capelli sono relativamente recenti e, già dai tempi della scoperta, le persone che, ancora oggi, cercano di prendersene cura in estate, esattamente come fanno con la pelle, sono diventate, via via, sempre più numerose.

Applicare regolarmente una protezione solare per capelli, sia prima che dopo l’esposizione al sole, aiuta a preservare la salute dei capelli e del cuoio capelluto e i livelli di cheratina, ovvero, quella proteina, presente nei capelli, che serve a mantenerli lucidi e sani, creando una sorta di barriera tra il sole e i capelli, per evitare che questi possano spezzarsi fino a cadere.

Esistono versioni diverse di protezione solare per capelli, alcune sono sotto forma di crema, altre di balsamo e altre di olio. Indipendentemente dalla versione di protezione solare che deciderete di acquistare, ricordate di applicarla regolarmente, in alcuni casi prima dell’esposizione al sole, una sola volta, in altri, anche più volte al giorno, sia prima che dopo l’esposizione.

Protezione solare per capelli: le migliori su Amazon

I raggi del sole non sono un pericolo solo per la pelle, dunque, ma anche per i capelli ed ecco perché è importante applicare regolarmente su di essi una protezione solare per capelli adatta. Vediamo insieme quali sono le migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Biopoint Solaire – Balsamo Istantaneo Solare per Capelli Senza Risciacquo, Azione Ristrutturante e Idratante, Dona Protezione dalla Secchezza e Luminosità, 100 ml

Un balsamo bifase senza risciacquo da applicare subito dopo l’esposizione al sole per ristrutturare, nutrire e idratare sia i capelli che il cuoio capelluto. Si consiglia di agitare bene prima dell’uso, così da mescolare le due fasi, vaporizzare sui capelli umidi e massaggiare delicatamente per contrastare la secchezza e preservare la luminosità e la leggerezza.

Collistar Olio Spray, con filtri per capelli trattati e colorati, protezione dai raggi solari e mantenimento colore naturale, Non unge, 100 ml

L’olio è stato progettato con lo scopo di creare sui capelli una sorta di guaina protettiva dai raggi del sole e da tutti quei fattori esterni che, con il tempo e gradualmente, possono danneggiarli, seccarli e spezzarli. Ideale per tutti i tipi di capelli trattati e colorati, si consiglia di vaporizzare l’olio sui capelli prima di esporsi al sole o fare il bagno e distribuire uniformemente con un pettine.

Revlon Professional Equave Sun Protection Bi-Phase Detangling Conditioner, Protezione UV Per Capelli, Protezione Solare Per Capelli

Un balsamo senza risciacquo che non solo districa i capelli, ma li ripara e protegge dai danni del sole e da tutti quei fattori esterni che, con il tempo, tendono a seccarli, disidratarli e spezzarli. Si consiglia di applicare il balsamo sui capelli asciutti prima dell’esposizione al sole e di ripetere la procedura più volte nel corso della giornata.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.