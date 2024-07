Caldo estivo: come combatterlo preservando anche il peso forma

Il caldo estivo influenza negativamente le funzioni del nostro organismo, inclusi i suoi processi digestivi, il corretto equilibrio tra i liquidi e il metabolismo. Per questa ragione, soprattutto durante l’estate, alcune persone possono ritrovarsi alle prese con un aumento di peso imprevisto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come combattere il caldo estivo e, allo stesso tempo, preservare il peso forma.

Caldo estivo

Il caldo estivo porta la maggior parte delle persone a passare ore ed ore di fronte ad un ventilatore o vicino ad un condizionatore. Tuttavia, per quanto questo modo di approcciarsi possa essere allettante, allo stesso tempo, affidarsi esclusivamente all’aria condizionata per mantenersi freschi non è una buona soluzione, soprattutto se l’obiettivo, come si spera, è quello di restare in salute.

Seguire un’alimentazione varia, corretta ed equilibrata e svolgere attività fisica a basso impatto sono la soluzione ideale non solo per combattere il caldo estivo, ma anche per restare in forma. Questi due atteggiamenti, tuttavia, da soli non bastano.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma nonostante il caldo estivo e, allo stesso tempo, come combatterlo non solo con una buona alimentazione, ma anche adottando una serie di altri atteggiamenti.

Caldo estivo: consigli

Il primo consiglio che possiamo darvi per combattere il caldo estivo è di valutare la vostra alimentazione. E’ preferibile evitare le bevande zuccherate e alcoliche perché ricche di zuccheri semplici. Queste non solo non dissetano, ma disidratano ulteriormente l’organismo che, a questo punto, cercherà di compensare con l’assunzione di altri zuccheri. Si consiglia di assumere alimenti ricchi di acqua, come frutta e verdura, non solo per garantire la corretta idratazione dell’organismo, ma anche per favorire la perdita dei liquidi in eccesso e assicurarsi di fornire all’organismo tutti quei nutrienti di cui ha bisogno per combattere il caldo e, in generale, per restare in forma. Per le stesse ragioni, limitate le fritture, i piatti ricchi di condimento e quelli eccessivamente grassi, soprattutto prima di andare a dormire. Bevete almeno due litri di acqua al giorno.

L’attività fisica dovrebbe essere parte integrante della propria routine, anche con il caldo estivo, anche durante le vacanze. Una passeggiata la sera, oppure, in casa, correre sul tapis-roulant i fare la cyclette, per almeno mezz’ora, possono essere sufficienti ad attivare il metabolismo e a farci sentire più energici, data la tendenza naturale del caldo di farci sentire più stanchi e pigri.

Caldo estivo: l’integratore per restare in forma

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare naturale al 100%, sul quale fare affidamento con il caldo estivo, per la sua capacità di stimolare correttamente il metabolismo e favorire la perdita di peso e il peso forma.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

