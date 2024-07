Disturbi del sonno e aumento di peso: consigli e rimedi naturali

I disturbi del sonno sono molto comuni tra la popolazione italiana, possono dipendere da fattori diversi ed influenzare in modo negativo la capacità di una persona di perdere peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come conciliare il sonno e favorire, così, il proprio benessere psicofisico.

Disturbi del sonno e aumento di peso

I disturbi del sonno possono influenzare negativamente l’umore, la capacità di concentrazione, con pesanti ripercussioni nello studio e sul lavoro, provocare stanchezza fisica e mentale cronica e, tra le tante altre cose, possono favorire l’aumento di peso.

E’ ormai risaputo quanto preservare il peso forma sia fondamentale per una vita lunga e, si spera, anche in salute. Allo stesso tempo, però, ci si dimentica quanto ciò che si fa durante il giorno possa incidere su quello che accade durante la notte e quanto, in modo particolare, lo stile alimentare possa ripercuotersi negativamente sulla qualità del sonno e, ancora una volta, sul peso.

Disturbi del sonno e aumento di peso: cosa mangiare

I disturbi del sonno possono essere limitati se, ad esempio, poco prima di andare a letto si fa uno spuntino. L’importante è che sia piccolo per facilitare la digestione e il rilassamento. A volte, anche una tazza di latte caldo può essere sufficiente.

Il consumo di grassi dovrebbe essere minimo nel corso della giornata ed evitato a cena. I cibi eccessivamente grassi, infatti, non solo sono associati all’aumento di peso, ma anche a risvegli notturni continui, a causa di una cattiva digestione che costringe a frequenti viaggi notturni in bagno.

E’ necessario fare attenzione anche alla caffeina nascosta negli alimenti. Questa, infatti, non è presente solo nel caffè ma, ad esempio, anche nella cioccolata. Si consiglia di consumare alimenti a base di caffeina dalle quattro alle sei ore prima di andare a letto.

Altre cattive abitudini riguardano l’assunzione di alcolici e l’abitudine di fumare una sigaretta prima di andare a letto.

In generale, nel corso della giornata, al fine di dormire bene e perdere peso, è preferibile seguire un’alimentazione corretta e bilanciata e consumare la cena almeno un paio di ore prima di andare a letto.

Disturbi del sonno e aumento di peso: miglior integratore alimentare

Risolvere i disturbi del sonno grazie ad un’alimentazione sana e bilanciata è fondamentale al fine di preservare il proprio benessere psicofisico e, in modo particolare, per favorire la perdita di peso, soprattutto in tutte quelle persone che, proprio a causa del peso eccessivo, sviluppano una serie di patologie che possono ancora controllare.

La maggior parte delle volte, tuttavia, la capacità di una persona di perdere peso dipende anche da un cattivo funzionamento del metabolismo ed ecco, quindi, che in questo caso, si potrebbe fare affidamento anche su un supporto esterno, grazie al quale perdere peso in modo sano e veloce.

