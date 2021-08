Dieta di Elisabetta Gregoraci: i segreti della sua forma

Per mantenere il fisico perfetto, la showgirl Elisabetta Gregoraci segue la classica dieta mediterranea che abbina a tanto sport e a uno stile sano.

I personaggi dello spettacolo devono sempre presentarsi al meglio della propria forma fisica e quindi essere al top. Uno dei vip sulla cresta dell’onda in questa estate è Elisabetta Gregoraci che non perde occasione di sfoggiare il suo fisico perfetto. Riesce a mantenersi in questo modo grazie a una dieta di cui qui sveliamo tutti i particolari per riuscire ad avere la sua forma.

Dieta di Elisabetta Gregoraci

È un personaggio dello spettacolo molto apprezzato e amato. In questo periodo dell’anno, la Gregoraci sta conducendo la trasmissione Battiti live sul mondo della musica dove ha modo di interagire con vari cantanti e mettere in luce il suo corpo tonico. Nonostante i suoi 41 anni e con un figlio, sfoggia comunque un fisico eccezionale frutto di tanto lavoro e di una sana alimentazione.

La pancia piatta, gli addominali in vista e un fisico tonico sono i punti di forza della sua bellezza e del suo corpo. La dieta che segue la nota showgirl è quella mediterranea, molto apprezzata e amata per le sue proprietà e i benefici che apporta al fisico. Afferma di essere una grande mangiona e proprio per questo non rinuncia assolutamente al consumo di carboidrati o dolci.

In queste giornate di caldo torrido, ha pubblicato spesso sul suo profilo Instagram degli scatti in cui mangia un gelato che di solito corrisponde al suo pasto. Un segnale che, di tanto in tanto, si concede uno sgarro. In uno dei post sul suo profilo di Instagram, non rinuncia neanche alla pizza, oltre al consumo di verdure, insaccati e tantissimo pesce.

Come è possibile vedere, la dieta di Elisabetta Gregoraci è molto equilibrata e sana senza particolari rinunce, anzi. Per mantenere il suo fisico perfetto, all’alimentazione mediterranea unisce del movimento e tanta attività fisica che l’aiutano a tenersi in forma.

Dieta di Elisabetta Gregoraci: consigli

Per chi vuole avere il fisico della nota showgirl, bisogna che segua alcuni consigli e una dieta equilibrata per mantenersi in forma in ogni momento e periodo dell’anno. Per mantenere il suo peso che è intorno ai 55 kg, la showgirl non segue diete estreme o rigide, né si sottopone a grandi rinunce, semplicemente sta molto attenta a quello che mangia.

Segue la dieta mediterranea, ma con qualche piccolo segreto. Opta per la pasta di kamut, un tipo di grano per cui riesce a saziarsi in modo giusto e di conseguenza a mangiare meno per via delle proprietà di questo alimento. La cena è a base di proteine, quindi pesce o carne, anche se alcune volte si concede una buona pizza, magari Margherita oppure con le verdure.

Uno dei segreti del suo fisico e della sua bellezza che sembra non sfiorire con il tempo è che consuma tantissima acqua, soprattutto aromatizzata. Non rinuncia al tiramisù che è molto brava a preparare, anche se poi compensa con tantissimo sport e attività fisica.

Oltre alla dieta e a uno stile di vita sano, nella dieta di Elisabetta Gregoraci c’è anche spazio per lo sport. In passato ha praticato tantissimi sport: dal karate all’atletica leggera, ma oggi si dedica principalmente a discipline quali crossfit, Krav Maga e jogging. Corre per almeno 20 minuti due volte a settimana. Sono tanti modi che l’aiutano a mantenersi in forma e stare bene da un punto di vista psicofisico.

