Dieta post festività: come recuperare dai bagordi

Con le feste terminate, rimangono i depositi di grasso che si sono accumulati tra un piatto di tortellini e uno di Panettone. Per ritornare in forma al lavoro, la dieta post festività è il miglior regime da seguire. I consigli qui menzionati, forniti dagli esperti, possono sicuramente aiutare a ottenere un fisico snello e longilineo.

Dieta post festività

Con l’arrivo del nuovo anno e la fine delle leccornie che hanno caratterizzato il periodo natalizio e quindi i chili di troppo, è arrivato il momento della dieta post festività. Il mese di gennaio si rivela l’ideale per una buona remise en forme e per riuscire a tenere sotto controllo il peso, messo a repentaglio dai vari piatti della tradizione natalizia.

Ci si sente gonfi e appesantiti, per cui riprendere le proprie abitudini, anche alimentari, è assolutamente l’ideale. Lo stile di vita e anche alimentare deve essere il più possibile regolare per tornare in forma, ma utile per depurarsi e drenarsi dai troppi eccessi accumulati nel periodo. I piatti delle feste sono stati ricchi di zuccheri e grassi per cui è bene darci un taglio.

L’alimentazione, nella dieta post festività, è fondamentale e deve essere accompagnata da piatti sani e un po’ di sano movimento. Sono abitudini che permettono di vivere in armonia con il proprio corpo e che non bisognerebbe mai mettere da parte, anche se dire no al torrone e fetta di Panettone può essere molto difficile.

Un regime alimentare che sia equilibrato è l’ideale dal momento che aiuta ad affrontare il periodo degli stravizi e degli eccessi in tavola. Fondamentale poi muoversi, quindi attività fisica, non solo palestra, ma anche fare le scale invece dell’ascensore o andare a piedi al posto della macchina o dei mezzi pubblici.

Dieta post festività: cosa fare

Quando si segue una dieta post festività, non è necessario seguire un regime alimentare che sia rigido o restrittivo. Le classiche diete fai da te o particolarmente in voga non vanno bene per gli effetti controproducenti che causano al fisico. Si consiglia, come sempre, di affidarsi a un esperto o professionista nel campo dell’alimentazione e della nutrizione.

Meglio seguire un’alimentazione che sia regolare e che possa aiutare a tornare nei ranghi. Un metodo che dovrebbe essere parte dello stile di vita quotidiano in modo da migliorare la salute e non ingrassare. Uno stile alimentare sano, equilibrato e variegato a base soprattutto di prodotti di stagione composto da nutrienti come carboidrati, proteine e fibre.

Secondo gli esperti, nella dieta post festività è bene prediligere i legumi, ma anche la frutta e gli ortaggi. È fondamentale poi consumare cereali soprattutto integrali che sono ricchi di fibre. Si consiglia di cominciare il pasto con le verdure per il senso di sazietà che donano. Le carni bianche sono da preferire alle rosse per una minore quantità di grassi saturi che contengono.

Per i condimenti, è consigliato l’uso dell’olio extra vergine di oliva evitando di abbondare. Per coloro che non sanno rinunciare agli spuntini tra un pasto e l’altro, è bene sceglierli in modo moderato come frutta fresca o secca quali mandorle o noci. Sarebbe poi bene evitare i dolci, ma anche tutti quei prodotti ricchi di grassi compreso l’eccesso di alcolici.

