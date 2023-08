Dieta dell'orologio: benefici e programma

Per riuscire a dimagrire bene e in salute, non bisogna soltanto consumare e seguire una alimentazione che sia bilanciata e sana, ma conta anche l’orario dei pasti. In tal senso, la dieta dell’orologio è il regime adatto da seguire perché scandita da determinate e regole e orari che qui spieghiamo in modo dettagliato.

Dieta dell’orologio

Si tratta di un regime alimentare molto in voga che si basa su regole semplici e facili da seguire. Infatti, un regime come la dieta dell’orologio permette di aiutare a tornare in forma rapidamente e in modo salutare. A differenza di altri programmi alimentari non punta l’attenzione sulla diminuzione di zuccheri e grassi.

È nota per essere un regime alimentare e una alimentazione particolarmente attenta e ben bilanciata. Sfrutta i principi del digiuno intermittente, tra cui la possibilità, non solo di perdere peso e dimagrire, ma anche quella di rinnovare le cellule e quindi stare meglio. consumare i pasti in determinati orari aiuta sicuramente a migliorare il metabolismo e bruciare i grassi.

in merito alla dieta dell’orologio, è stato condotto uno studio che preso in esame un gruppo di soggetti in sovrappeso e di età tra i 20 e i 45 anni. Uno studio molto attento e ben fatto che ha dimostrato che distribuire i pasti in maniera attenta lungo l’arco della giornata permette così di ridurre la fame e quindi saziarsi.

Consumare i pasti in un arco di tempo stabilito aiuta a bruciare i grassi ed evita di accumulare cellule adipose in eccesso. Come ogni dieta che si rispetti, anche in questo regime dimagrante è bene sempre seguire i consigli dell’esperto o di un nutrizionista per capire se vale la pena seguirla.

Dieta dell’orologio: programma

Un regime alimentare come la dieta dell’orologio può essere considerato alquanto estremo dal momento che si basa su un programma di alimentazione tipico dell’età contadina. In seguito al quale bisognava alzarsi molto presto, fare una abbondante colazione per poi lavorare nei campi. Il pranzo e la cena erano verso le 17 per poi andare a dormire non appena il sole calava.

Questo regime alimentare segue, in qualche modo, quel tipo di struttura. Bisogna semplicemente consumare tre pasti al giorno con la colazione da fare intorno alle 8 del mattino che deve essere abbondante, il pranzo verso le 11 e la cena intorno alle 14 del pomeriggio evitando così gli spuntini di metà mattina e pomeriggio.

Un regime come la dieta dell’orologio è considerato particolarmente bilanciato dagli stessi nutrizionisti poiché si basa su nutrienti così suddivisi: 50% carboidrati, 35% lipidi e 15% proteine. Oltre agli orari, bisogna prestare attenzione a ciò che si mangia. La colazione deve essere a base di carboidrati come farro, avena e orzo che danno la giusta energia per affrontare la giornata.

Per il pranzo e la cena sono consigliate verdure di stagione che saziano, ma anche pane, pasta e riso preferibilmente integrali. La cena deve essere particolarmente leggera, quindi pesce come sgombro o sardine accompagnato da carne magra e porzione di verdure.

Dieta dell’orologio: migliore integratore

