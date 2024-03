Sono in corso le indagini per il caso di una donna travolta e uccisa da un treno a Novi Ligure. In tilt il traffico ferroviario.

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno nella stazione di Novi Ligure. Le forze dell’ordine stanno indagando e per ore l’area dell’incidente è stata chiusa per i rilievi. Questo si è ripercosso negativamente sul traffico ferroviario, con ritardi fino a 160 minuti.

Incidente a Novi Ligure

Tragedia nella stazione di Novi Ligure, dove una donna è stata travolta da un treno ed è morta sul colpo.

Sappiamo che si tratta di una giovane ma non abbiamo informazioni sull’identità.

Dalla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine a cui sono affidate le indagini, sappiamo che la ragazza stava attraversando i binari in maniera molto pericolosa e non seguendo il percorso indicato.

La dinamica esatta però non è ancora stata chiarita.

La ripercussione sul traffico ferroviario dopo l’incidente di Novi Ligure

Inevitabilmente dobbiamo precisare che questo incidente ha rallentato di molto il traffico ferroviario, in effetti ci sono stati ritardi fino a 160 minuti.

Sul posto, chiuso per ore per accertamenti, sono intervenuti i soccorritori del 118 senza però effettivamente poter fare nulla per salvare la vita della giovane.

Oltre a loro sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

A indagare è la polizia ferroviaria, coadiuvata dagli uomini della scientifica. Dalle prime informazioni, sappiamo che il treno non doveva sostare nella stazione a Novi Ligure e quindi il macchinista non ha rallentato né di certo si aspettava di vedere una persona in mezzo ai binari.

Il treno si è fermato alcune centinaia di metri dopo il punto dell’incidente.

La circolazione è tornata regolare solo dopo l’arrivo dell’Autorità Giudiziaria. Dopodiché è ripresa in un solo binario.

Pochi giorni fa una tragedia analoga in una stazione nelle vicinanze.