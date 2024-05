Jonathan Maldonato, marito di Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, è stato arrestato. L’amica dell’influencer ha parlato di un marito geloso, che le toglieva anche il cellulare.

Morte Soukaina El Basri, parla l’amica di Siu: “Il marito era geloso”

Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della moglie Soukaina El Basri, conosciuta come Siu sul web, era già stato denunciato per maltrattamenti un anno fa. La denuncia era poi stata ritirata, ma è venuta fuori dopo l’ultima aggressione che ha ridotto la donna in fin di vita.

Acosta Arismendi, amica di Siu, ha spiegato a La Stampa che c’è stata una lite che è degenerata, perché la donna non si sarebbe mai uccisa. “Il marito la perseguitava. Era geloso. Siu mi ha raccontato tutto” ha spiegato, dicendo che l’uomo non voleva che la moglie facesse sfilate e si facesse fotografare, tanto da toglierle anche il cellulare. “Era andato a chiederle scusa dopo la denuncia. Le aveva promesso che sarebbe cambiato. Tutte bugie” ha aggiunto la donna, raccontando c he quando si sono sentite per il suo compleanno Siu le aveva detto che con Jonathan le cose si erano sistemate.

Morte Soukaina El Basri: il marito si dichiara innocente, ma cambia versione

“Posso solo dire che il mio assistito si dichiara non colpevole” ha dichiarato l’avvocato Giovanna Barbotto, che difende l’uomo. Eppure lui ha dato due versioni differenti e poco convincenti. Ci sono tanti elementi che hanno convinto la procura di Biella a trasformare Maldonato da indagato a piede libero a persona in stato di fermo.

Secondo gli investigatori ci sono troppe cose che non quadrano. Siu ha compiuto 30 anni lo scorso 6 maggio. “Quando arriva il giorno del mio compleanno ritorno a sentirmi bambina” ha scritto su Facebook. L’8 maggio il marito ha postato alcune foto di lei e delle due figlie sul divano di casa, come immagine di una famiglia serena, che non combacia con ciò che hanno riferito i testimoni alla polizia e con la denuncia per maltrattamenti della donna sporta nel 2023.

Morte Soukaina El Basri: il ricovero dopo la foto insieme

Il 16 maggio Siu è stata portata al pronto soccorso con un profondo foro nel petto. Il marito ha dichiarato che si è fatta male da sola urtando contro lo spigolo di un mobile, ma non gli credono perché la ferita è compatibile con l’affondo di un oggetto appuntito, come un cacciavite o un punteruolo. Il primo sopralluogo nell’abitazione aumenta i sospetti e quando l‘uomo viene riascoltato cambia versione, spiegando che la moglie avrebbe fatto volontariamente un gesto autolesionisti. Il medico legale sostiene che non può essere andata così.

Durante il terzo sopralluogo, all’esterno dell’edificio, sono emersi nuovi indizi. Intanto la donna è stata trasferita all’ospedale Maggiore di Novara, dove è nata una discussione tra l’uomo e i parenti di lei. Alla fine sono scattate le manette.