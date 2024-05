Corruzione: Ricci (Pd), 'Toti faccia un passo indietro in interesse Liguria'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Io sono garantista e credo che il governatore della Liguria, Giovanni Toti, abbia il sacrosanto diritto a difendersi, così come sta facendo. Se sarà colpevole o meno lo diranno i giudici nei tempi, purtroppo non brevi, della giustizia italiana. C'...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Io sono garantista e credo che il governatore della Liguria, Giovanni Toti, abbia il sacrosanto diritto a difendersi, così come sta facendo. Se sarà colpevole o meno lo diranno i giudici nei tempi, purtroppo non brevi, della giustizia italiana. C'è però un tema politico. La Regione Liguria in questo momento non è gestibile, perché l'inchiesta in corso è così profonda che difficilmente si chiuderà nel giro di poche settimane. In questo momento, il presidente Toti e la sua Giunta non sono in grado di governare la Liguria". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, candidato Pd nella circoscrizione Centro alle prossime elezioni europee, nel corso del programma L'Aria che tira, in onda su la7.

"Prima delle questioni personali vengono le ragioni della collettività. Nell'interesse della Liguria, sarebbe utile un passo indietro da parte di Toti e l'apertura di una pagina politica nuova. Peraltro, questo consentirebbe al Governatore la possibilità di difendersi al meglio, nei tempi e nei modi della giustizia italiana", ha aggiunti Ricci. "Alla fine, sarà una decisione di Toti, tuttavia è evidente l'imbarazzo nella maggioranza che lo sostiene. Anche per questo credo che debbano prevalere gli interessi della Liguria", ha concluso Ricci.