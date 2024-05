Campi Flegrei, atteso il vertice tra Musumeci e i sindaci della provincia di Napoli

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, incontra a Palazzo Chigi i primi cittadini dell'area dei Campi Flegrei, per fare un punto sulla situazione

E’ previsto un incontro tra il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a Palazzo Chigi con i sindaci delle città situate nell’area dei Campi Flegrei per discutere la situazione attuale e pianificare gli interventi necessari.

Campi Flegrei, vertice imminente tra Musumeci e i sindaci della provincia di Napoli

Prevista la partecipazione al vertice dei sindaci di Napoli, Gaetano Manfredi, di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Musumeci ha annunciato che la Commissione Grandi Rischi intende mantenere l’allerta gialla per l’area, mentre il governo e le istituzioni locali stanno lavorando a un piano di evacuazione, pronto per essere utilizzato in caso di necessità.

Il vertice arriva in un clima di tensione, dopo le recenti critiche del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rivolte a Musumeci. De Luca ha contestato le affermazioni del ministro, secondo cui chi vive nell’area dei Campi Flegrei era consapevole dei rischi connessi al bradisismo.

De Luca ha ribadito l’importanza di non fare demagogia e di non attribuire la responsabilità ai residenti per il semplice fatto di essere nati in una zona a rischio. Questa riunione è cruciale per definire strategie efficaci e garantire la sicurezza degli abitanti, cercando di bilanciare la consapevolezza del rischio con il dovere delle istituzioni di proteggere i cittadini. Il dialogo tra le varie autorità è essenziale per affrontare le sfide poste dal territorio dei Campi Flegrei, noto per la sua attività vulcanica e i fenomeni di bradisismo.