L’anziana donna sarebbe stata affiancata da due auto mentre era al lato passeggero di una Smart, subito dopo è stata colpita alla schiena da un proiettile, le sue condizioni sono peggiorate nella notte ed è morta in queste ore. Il tragico evento è avvenuto nella serata di ieri, alla periferia di Roma.

Le prime indagini per la morte dell’anziana donna a Roma

Stando alle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, la donna, Caterina Ciurleo, potrebbe essere stata colpita per errore da un proiettile vagante: sembra che due macchine si stessero inseguendo quando è esploso il colpo. Illesa ma sotto shock l’amica di 63 anni che era al volante della macchina.

Gli uomini armati, dopo lo sparo, si sono dileguati verso via Prenestina, inseguiti prima da una pattuglia dei vigili urbani del VI gruppo Torri e dalla polizia di Stato. Non è ancora chiarito su che tipo di auto fossero, si pensa una Fiat 500 o una Golf.

La morte della donna dopo il ricovero

La donna era stata trasportata all’Umberto I dal 118 in codice rosso, ricoverata in prognosi riservata e operata due volte in poche ore, la drammatica notizia è arrivata nelle prime ore di questa mattina: le ferite riportate erano troppo gravi e la donna è deceduta.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato Torpignattara, al lavoro anche sulle telecamere di sorveglianza della zona che saranno tutte visionate per capire il percorso fatto dagli uomini armati.

Resta da capire se l’agguato fosse proprio alle due donne oppure se si sia trattato di un proiettile vagante, o di uno scambio di persona.