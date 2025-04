Un momento di unità europea

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi due importanti leader europei: il primo ministro ungherese Viktor Orban e il primo ministro britannico Keir Starmer. Questi incontri, sebbene definiti di cortesia, assumono un significato particolare in un momento di grande commozione per la comunità cattolica e per l’Europa intera, in vista dei funerali di Papa Francesco.

Le visite di cortesia

Le visite di Orban e Starmer sono state organizzate in un contesto di rispetto e solidarietà. Entrambi i leader hanno espresso le loro condoglianze e hanno sottolineato l’importanza del ruolo di Papa Francesco nel promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni. Meloni ha colto l’occasione per discutere questioni di rilevanza europea, come la crisi migratoria e le sfide economiche che l’Unione Europea sta affrontando.

Un’Europa in dialogo

Questi incontri rappresentano un’opportunità per rafforzare i legami tra i paesi membri dell’Unione Europea. La Meloni ha ribadito l’importanza di una cooperazione più stretta su temi cruciali, come la sicurezza e la stabilità economica. La presenza di leader di spicco come Orban e Starmer dimostra che, nonostante le differenze politiche, c’è un desiderio comune di lavorare insieme per il bene dell’Europa.