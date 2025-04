Un momento di grande significato

Questa sera, la Basilica di San Pietro ha ospitato un evento di profonda importanza per la comunità cattolica e per i fedeli di tutto il mondo: il rito di chiusura della bara di papa Francesco. La celebrazione, iniziata alle 20.00 e conclusasi alle 21.00, ha visto la presenza di familiari del Pontefice defunto, un gesto che sottolinea il legame personale e affettivo che ha caratterizzato la vita di Jorge Mario Bergoglio.

La presenza di preghiera e veglia

Durante la notte, il Capitolo di San Pietro garantirà una continua presenza di preghiera e veglia accanto al corpo del Pontefice. Questo momento di raccoglimento è fondamentale per i fedeli, che possono così rendere omaggio a un leader spirituale che ha toccato le vite di milioni di persone. La veglia notturna rappresenta un momento di riflessione e di connessione con la figura di papa Francesco, il quale ha dedicato la sua vita alla promozione della pace, della giustizia e della carità.

Preparativi per la messa esequiale

In vista della messa esequiale prevista per domattina in Piazza San Pietro, i preparativi sono già in corso. Questo evento sarà un momento culminante di commemorazione, dove i fedeli di tutto il mondo sono invitati a unirsi in preghiera per onorare la memoria del Pontefice. La messa rappresenterà non solo un tributo alla vita di papa Francesco, ma anche un’opportunità per riflettere sul suo messaggio di amore e unità, che ha sempre cercato di trasmettere durante il suo pontificato.